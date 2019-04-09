"Дрожжевое тесто vs Ослиный зад": Собчак и Волочкова в бикини вызвали омерзение
Миро наткнулась в Сети на рабочие материалы со съемок скандальной программы "Осторожно, Собчак!", главным героем этого выпуска выступила балерина Анастасия Волочкова. В кадре светские львицы, сидя в бане в купальниках, обсуждают рабочие детали с оператором. После Анастасия и Ксения поочередно хлещут друг друга вениками, стоя попами к камере.
Это видео задело Миро за живое и вдохновило ее на написание материала для аккаунта в ЖЖ. Пост получил название "Дрожжевое тесто vs Ослиный зад".
Лена заявила, что светские львицы "отвратительные, потасканные бабы, которых, хоть и с большим трудом, но можно лицезреть исключительно одетыми и накрашенными". После она отметила, что Ксения знает, что некрасива, поэтому о своей сексуальной жизни не распространяется. Другое дело Анастасия Волочкова.
"А вот Волочкова постоянно кудахчет о своем "мущщине" и сексе, который у нее есть. Ну, какой вменяемый мужик будет пристраиваться к такой заднице? Это же жопа осла", – отметила обозревательница.
После Миро добавила, что пятая точка телеведущая ничем не лучше ягодиц балерины. "Не тело, а дрожжевое тесто. Бока расползлись, крестец отяжелел", – написала блогер о Ксении Собчак.
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