После развода Башаров остался без квартиры
Долгое время отрицавший факт развода артист признался, что официально они уже не вместе. Судя по словам Марата Башарова, он в большой обиде на бывшую жену.
"Она шантажировала меня заявлением в полицию. Отдал самую большую жилплощадь из трех имеющихся, в любом случае она отойдет сыну! А эта госпожа, которая ищет халяву, теперь пусть живет под фамилией своей мамы и брата", – приводит запись актера в соцсети Starhit.ru. Однако вскоре смелое признание Маратом Башаровым было удалено.
Пользователи соцсети в комментариях осудили артиста за грубость по отношению к Елизавете Шевырковой. Ведь именно из-за рукоприкладства Марата Башарова женщина подала на развод с ним.
Прокомментировала ситуацию и экс-супруга актера. "Поведение Марата похоже на абсурд", – высказалась Елизавета Шевыркова.
Напомним, в конце декабря 2018 года бывшая жена Марата Башарова попала в больницу со сломанным носом. Сначала женщина пыталась не выносить сор из избы, но уже вскоре рассказала, что избил ее пьяный муж. Тогда Шевыркова бежала из дома с маленьким сыном. На развод она подала, находясь вместе с ребенком в Таиланде.
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