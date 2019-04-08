Забытый Булдаков страдал от одиночества
Алексей Булдаков не отличался крепким здоровьем. Тем не менее, актер никогда не жаловался и продолжал активно гастролировать с концертами – народного артиста России обожали за роль генерала Иволгина. Булдаков переживал из-за того, что стал заложником одной роли.
"Я думаю, он был обижен, что его подзабыли. Страшная вещь: звезда, которая никому не нужна. У него даже был юбилей в Кремлевском дворце. Он из эпизодических артистов стал звездой, на пике славы перестал пить, я был восхищен. Говорил: "Я на просушке", – рассказал Борис Грачевский.
Алексей Булдаков стал знаменитым в 45 лет – после того, как на экраны вышел фильм "Особенности национальной охоты". С тех пор его ассоциировали только с генералом Иволгиным из этой картины. Как рассказал Грачевский в эфире программы "Ты не поверишь!", на Булдакова даже в Нью-Йорке набрасывались поклонники, чтобы взять автограф. Однако позже наступило затишье, последний фильм с участием звезды экрана вышел два года назад, пишет StarHit.
Четыре года назад у актера обнаружили злокачественную опухоль. Однако Алексей Булдаков смог победить болезнь. Он стал серьезнее относиться к здоровью, бросил пить, меньше курил. Как говорят его друзья и коллеги, актер никогда не жаловался, хотя сердце у него все же болело. Булдаков умер во сне.
Коллега Алексея Булдакова по фильму "Особенности национальной охоты" Семен Стругачев рассказал, что планировалось снять продолжение известной картины – те же охотники, но 25 лет спустя. Однако, по словам артиста, без Булдакова это потеряло всякий смысл.
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