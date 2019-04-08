"Роковые женщины, как правило, плохо заканчивают": Виторган прервал молчание о Собчак
8 марта Ксения Собчак и Максим Виторган объявили о расставании. При этом точно не известно, оформили ли они развод. Отец Максима, актер Эммануил Виторган, не прояснил ситуацию, однако впервые прокомментировал разрушение семейной жизни своего отпрыска.
О Ксении Собчак он высказался положительно. Сама скандально известная телеведущая признавалась, что для нее важно остаться в хороших отношениях с Максимом. Видимо, она сумела это сделать, причем не только с ним. "Ксения – добрая, хорошая, красивая молодая женщина. Я желаю ей счастья и любви. Она заслужила", – заявил Эммануил Виторган.
Репортеры поймали актера, когда тот готовился к премьере спектакля "Две истории любви". Ожидается, что Эммануил Виторган в сопровождении оркестра будет читать два произведения о роковых страстях и опасных женщинах: "Кармен" Проспера Мериме и "Цыганы" Александра Пушкина.
Виторган сравнил Собчак с такими дамами. "Роковые женщины, как правило, плохо заканчивают, потому что рок распространяется на всех участников. А я хочу, чтобы у мамы моего внука Платона все было прекрасно", – цитирует Эммануила Виторгана "Вечерняя Москва".
Актер назвал Ксению Собчак очень достойным человеком. Виторган отметил, что она серьезно относится к воспитанию и развитию их с Максимом сына. "Ксения много времени уделяет воспитанию и образованию своего сына – моего внука. В два с половиной года Платон свободно говорит на английском", – похвалился Эммануил Виторган.
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