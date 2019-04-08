"Роковые женщины, как правило, плохо заканчивают": Виторган прервал молчание о Собчак

О том, что в семье Максима Виторгана и Ксении Собчак возникли серьезные проблемы, стали говорить еще в конце прошлого года. Недавно стало известно о романе гламурной блондинки с режиссером Константином Богомоловым. О телеведущей высказался ее близкий человек.

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