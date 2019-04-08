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"Роковые женщины, как правило, плохо заканчивают": Виторган прервал молчание о Собчак

Ксения Собчак. Фото: www.globallookpress.com
О том, что в семье Максима Виторгана и Ксении Собчак возникли серьезные проблемы, стали говорить еще в конце прошлого года. Недавно стало известно о романе гламурной блондинки с режиссером Константином Богомоловым. О телеведущей высказался ее близкий человек.
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8 марта Ксения Собчак и Максим Виторган объявили о расставании. При этом точно не известно, оформили ли они развод. Отец Максима, актер Эммануил Виторган, не прояснил ситуацию, однако впервые прокомментировал разрушение семейной жизни своего отпрыска.

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 Ксения Анатольевна Собчак

Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая

О Ксении Собчак он высказался положительно. Сама скандально известная телеведущая признавалась, что для нее важно остаться в хороших отношениях с Максимом. Видимо, она сумела это сделать, причем не только с ним. "Ксения – добрая, хорошая, красивая молодая женщина. Я желаю ей счастья и любви. Она заслужила", – заявил Эммануил Виторган.

Репортеры поймали актера, когда тот готовился к премьере спектакля "Две истории любви". Ожидается, что Эммануил Виторган в сопровождении оркестра будет читать два произведения о роковых страстях и опасных женщинах: "Кармен" Проспера Мериме и "Цыганы" Александра Пушкина.

Виторган сравнил Собчак с такими дамами. "Роковые женщины, как правило, плохо заканчивают, потому что рок распространяется на всех участников. А я хочу, чтобы у мамы моего внука Платона все было прекрасно", – цитирует Эммануила Виторгана "Вечерняя Москва".

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Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)

Актер назвал Ксению Собчак очень достойным человеком. Виторган отметил, что она серьезно относится к воспитанию и развитию их с Максимом сына. "Ксения много времени уделяет воспитанию и образованию своего сына – моего внука. В два с половиной года Платон свободно говорит на английском", – похвалился Эммануил Виторган.

Автор: Наталья Аряева8 апреля 2019, 11:14
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Расфуфыренная Собчак появилась на публике в прозрачном наряде

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комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Нина
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"Роковая женщина"-мягко сказано, а вот, что закончит плохо-это факт. Относится воспитания сына, то у мамки Дома 2 на это не остается времени. Любовники, тусовки, интернет-это для нее жизнь. И ведь сама когда то называла детей "маленькими хаденышами".
Гость
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В два с половиной года мальчик вообще не уверенно говорит, а вот чтобы ещё и по английски-верится с трудом
1

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