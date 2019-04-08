Звезду "Дома-2" избили в родном городе. Роман Гриценко приехал в Омск, чтобы познакомить возлюбленную со своими родителями. Однако избранница оказалась вовсе не невинной овечкой.

Романа Гриценко побои настроили на философский лад. Звезда "Дома-2" под опубликованной в Instagram фотографией с заплывшим глазом высказалась о жестокости мира. Бывший участник скандального телепроекта не вдавался в детали происшествия и еще больше заинтриговал подписчиков.

"Мир не такой уж солнечный и приветливый. Это очень опасное, жесткое место. И если только дашь слабину, он опрокинет тебя с такой силой, что больше уже не встанешь. Ни ты, ни я, никто на свете не бьет так сильно, как жизнь. Совсем не важно, как ты ударишь, важно, какой держишь удар", – поделился переживаниями с поклонниками Гриценко.

На вопросы поклонников звезда "Дома-2" не ответила. Тем временем в комментариях всплыли предположения, что Гриценко пострадал от рук своей новой пассии. Другие решили, что молодой человек нарвался на хулиганов во время прогулки с девушкой по родному городу.

Позже выяснилось, что правы сторонники версии о женском коварстве. Возлюбленная звезды "Дома-2" Евгения сама вышла на связь. Она утешила подписчиков, заявив, что с глазом у Романа все в порядке, синяк скоро пройдет. А травму жених получил, потому что люди иногда ругаются, крушат все вокруг и немного дерутся. Девушка считает, что это называется страстью.

Роман Гриценко недавно покинул телепроект. Звезду "Дома-2" ждала девушка, которую, по словам Романа, он очень любит. Тем не менее на телешоу он оказывал знаки внимания ведущей Ольге Бузовой и даже признавался ей в любви – правда, без взаимности, пишет StarHit.