Он запрещал об этом говорить: перед гробом огласили главную тайну жизни Булдакова
Около 300 человек из 20-миллионной Москвы пришли проститься с актером Алексеем Булдаковым. Большая часть из них – коллеги по театру и кино, земляки и друзья. Многие из них, стоя у гроба, делились воспоминаниями о покойном.
"Годы безработицы его угнетали страшно, – рассказал актер Александр Панкратов-Черный. – Он хватался за любую работу, ни от чего не отказывался (в фильмографии артиста около 120 работ с 1982 по 2017 годы. – Прим. ред.), часто даже не читая сценария. И был страшно благодарен режиссерам, сценаристам, что его вспомнили, позвали".
А когда безденежье кончилось, Булдаков стал делиться с нуждающимися коллегами – отдавал им средства до самой смерти. Об этом рассказала исполнительный директор Гильдии актеров кино России Валерия Гущина. "Когда получал гонорар, шутил: "Вот, немножко подзаработал", – рассказала она. – Приходил к нам, давал деньги и говорил: "А это для тех коллег, кто нуждается".
Артист строго-настрого запрещал говорить о своей благотворительности и сообщать осчастливленным о том, кто именно помог. И только у гроба была открыта эта тайна его жизни.
Напомним, Алексей Булдаков скончался в минувшую среду, 3 апреля, на 69-м году жизни. Сердце артиста остановилось в Монголии, куда он приехал на празднование дня рождения друга. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность на фоне ишемической болезни – у актера оторвался тромб.
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