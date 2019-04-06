У Пугачевой меньше: Лолита рассекретила размер своей пенсии
По словам Лолиты, ее пенсия составляет 21 тысяча рублей. Она добавила, что не собирается приостанавливать свою музыкальную карьеру.
Примечательно, что Лолита Милявская получает от государства больше, чем икона российской эстрады Алла Пугачева. У Примадонны пенсия составляет 17 тысяч рублей.
Ранее Лолита Милявская стала новой звездной гостьей шоу Регины Тодоренко "Пятница с Региной". Эпатажная исполнительница высказалась о своих многочисленных мужьях и прокомментировала новую женитьбу экс-супруга Александра Цекало.
Лолита Милявская подчеркнула, что была замужем четыре раза. Один брак она не считает официальным, потому что он был фиктивным. По мнению 55-летней артистки, именно она была виновницей расставаний. Артистка объяснила, что всему виной было ее неумение любить. Она считала, что любовь – это секс. Если в постели у нее с партнером все было хорошо, то это и есть любовь.
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