Великодушную Волочкову уличили в связи с пьяными бомжами
Добрые побуждения балерины и стали поводом для журналиста Андрея Мальгина утверждать, что балерина имеет связь с бомжами, которые обитают на улицах Москвы. Говорят, мол, бездомных нередко видят в роскошных платьях Волочковой.
По словам Малыгина, алкоголички удивляют прохожих экстравагантными нарядами. "Когда я жил в Москве на Бульварном кольце, Волочкова обитала где-то по соседству. И у нас на скамейках на бульваре ночевали бомжи. И опустившиеся бомжихи порой бывали в невероятных каких-то нарядах. Однажды я не удержался и расспросил. Оказалось, что это Волочкова тоннами приносит свою одежду в близлежащую церковь", – написал журналист в своем Facebook.
Ранее сообщалось, что после выхода интервью Ксении Собчак и Анастасии Волочковой разразился скандал. Балерина обвинила телеведущую в обмане: якобы она не знала о скрытых камерах, установленных в бане. На это последовал дерзкий ответ гламурной блондинки – она предоставила доказательства того, что с артисткой был договор.
У себя в Instagram Ксения Собчак выложила несколько видео, сделанных во время работы над новым выпуском ее шоу "Осторожно, Собчак!", главной героиней которого стала ее "заклятая подружка" Анастасия Волочкова. На записи дамы в купальниках сидят в бане и, следуя советам оператора, стараются предстать в более выигрышном виде.
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