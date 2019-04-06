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Шоу-бизнес

"Он был физически неприятен": Рынска вспомнила об умершем муже

Божена Рынска. Фото: www.globallookpress.com
Сегодня, 5 апреля, исполнилось 40 дней с того момента, как не стало известного медиаменеджера Игоря Малашенкова. Его вдова – журналистка Божена Рынска весь день публиковала в Facebook посты посвященные мужу.
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"Чтобы правда не потерялась, чтобы не было повадно ничего искажать, я хочу еще раз описать историю доведения Игоря Малашенко, моего горячо любимого мужа до самоубийства", – написала Божена Рынска.

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По словам журналистки, первая супруга Малашенко – Елена, вышла за него по расчету. Отец и мать будущего медиаменеджера были против этого брака, однако Игорь "ничего не мог сделать со своей страстью".

"Как он мне рассказывал, Елене он был физически неприятен, но терять статус жены успешного господина она не хотела. Начались измены", - написала Божена, а после в хронологическом порядке перечислила всех любовников Елены, коих, если верить Рынской, было много.

Устав терпеть выходки жены, Игорь взял старшую дочь и уехал в Париж. Тогда он ушел к другой женщине и даже решил развестись. Однако заявление до ЗАГСа не донес, сжалился над супругой, которую бросил очередной любовник и предложил ей начать все сначала. После Елена подарила мужу двоих детей. "После рождения сына их супружеская жизнь прекратилась. Елена, по словам Игоря, сказала, что может с ним жить только как друг", – продолжает журналистка.

В 2011 году Малашенко и Рынска познакомились. Между ними завязались отношения. Игорь сразу сказал обо всем жене и заявил, что уходит. Медиаменеджер напомнил супруге о том, что они уже много лет не живут вместе, обещал обеспечивать материально.

Рынска, в свою очередь, долго ходить в любовницах не хотела. Она требовала развода с женой и официальной регистрации их отношений, настаивала на ребенке. По словам журналистки, медиаменеджер все свои силы тратил на содержание детей и Елены, и их запросы постоянно росли. Божена отметила, что из-за этого они на всем экономили. Игорь сообщил возлюбленной, что собирается жить "на две семьи", однако та высказалась против.

После очередной поездки к бывшей жене и детям Малашенко впал в депрессию. По словам Рынской, в это состояние его ввела жена.

"Игорь лежал целыми днями под одеялом и плакал. Я упала в депрессию вслед за Игорем. В минуту просветления Игорь объяснил мне, что на него нахлынуло слишком много чувств, что я вскрыла все, от чего он отворачивался, чего не хотел признавать в своей жизни, что он вошел в глубокое пике, и просит меня подождать, когда он выйдет", – вспомнила журналистка.

Пара некоторое время лечилась у психотерапевта, ситуация выправилась. Когда же Божена серьезно заболела Игорь пришел в себя, он помогал любимой встать на ноги.

Рынска также отметила, что со временем Малашенко рассказал обо всем детям. Те спокойно отнеслись к этому известию. За их отношения также ратовали родители Игоря. "Елена добром развод давать не хотела. На все попытки Игоря объясниться, в его визиты, кричала: Развода я тебе не дам! И мы решили разводиться без ее согласия в 2018 году", – продолжила Рынска.

Смерть отца тяжело ударила по Малашенко. Из-за ухода близкого Игорь был сильно подавлен, в этом состоянии Елена уговорила отдать некоторые активы: "таким образом, тот приступ депрессии Игоря обошелся ему в шесть миллионов долларов. Причем Игорь все понимал. Он написал уже из Америки ей: "Я так понимаю, ты, Лена, меня без всего хочешь оставить?"

По мнению Божены Рынской, ее муж "сбежал из этого ада", потому что устал от "дерущегося бабья". Напомним, что один из основателей телеканала НТВ Игорь Малашенко был найден мертвым в Испании 25 февраля 2019 года.

Автор: Руслана Алексеева6 апреля 2019, 05:02

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Надежда
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Ну хватит уже, госпожа Божена,хватит! Настоящее горе молчит . Не по наслышке знаю это , мой муж умер от рака в 29 лет. И я много лет несу свой крест. Молча. Хватит ныть и причитать,лучшее лекарство- работа. Так что, уважаемая, руки в ноги, любимую часть тела в горсть и вперед !На благо себя,любимой.
Гость
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Что она несёт?2 детей от не приятного мужа?Рынская мымра,детей не рожала ,не знает это вообще, про эту жизнь,рассуждает как в 18 лет бабушка!Выкручивается.Уродина!Она последняя жена его,и в таких условиях он жить не мог!Она не приятна ему была,расчёт с двумя детьми и целой жизнью,дебилки что-ли рынская?
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