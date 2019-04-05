"Змея в шоколаде": Собчак распекли за издевательство над Волочковой

Известная телеведущая Ирина Петровская раскритиковала новый выпуск шоу "Осторожно, Собчак!", посвященный балерине Анастасии Волочковой. Гневный пост появился на странице журналистки в Facebook в минувший четверг, 4 апреля.

По мнению Ирины Петровской, на протяжении всего выпуска Ксения Собчак открыто издевалась над танцовщицей. Она приехала к ней с букетом цветов и бутылкой вина, чтобы "якобы помириться после многолетней размолвки". Однако вместо того чтобы вернуть дружеские отношения, гостья ходила по дому и открыто смеялась над интерьером и нарядами звезды.

На протяжении всего шоу ведущая старалась показать соперницу в худшем свете. "Троллит героиню, доводя ее до слез. Поит вином, выставляя на переднем плане свой бокал практически не тронутым, а Настенькин – практическим пустым", – подчеркнула телекритик. Сама Анастасия Волочкова не понимала, что над ней смеются, и поделилась с собеседницей самыми сокровенными подробностями жизни.

Ирина Петровская отметила, что не является поклонницей танцовщицы. Тем не менее она считает поведение ведущей неприемлемым. "Когда-то она прославилась в шоу "Блондинка в шоколаде". Этот ее новый опус можно было бы назвать "Змея в шоколаде", – заключила журналист.

В пятницу, 5 марта, Ксения Собчак отреагировала на замечание телекритика на своем Telegram-канале. Она оценила предложение переименовать шоу, но осталась разочарована тем, что Ирина Петровская так и не смогла увидеть в ее шоу постиронию. "Но главное, конечно, что даже опытные телекритики постмодерн, постправду и постиронию принимают за чистую монету. Обожаю", – написала политик.