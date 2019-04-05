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Бузова вышла из себя из-за дерзкой кражи

Ольга Бузова. Фото: www.globallookpress.com
Популярная исполнительница заявила, что модельер Белла Потемкина позаимствовала ее эксклюзивный принт. Дизайнер поспешила ответить на обвинения Ольги Бузовой.

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Несколько часов назад певица разместила в Stories фотографию черного топа с принтом. Она рассказала, что выпустила футболку с эксклюзивным изображением два года назад. Недавно звезда заметила, что в коллекции модельера Беллы Потемкиной появился подобный принт. 

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"Меня копируют уже, не стесняясь, везде. Эксклюзивный принт "губы" я запустила два года назад, а неон в начале года", – пожаловалась Ольга Бузова. Исполнительница добавила к сообщению хештег #Ясоздаютренды.

Дизайнер опубликовала развернутый ответ в социальных сетях. Она призналась, что была очень расстроена, когда увидела ее послание. По словам модельера, певица придумала тренд, который вдохновил их создать подобную одежду. Женщина добавила, что подобный принт можно встретить как на сайтах брендовой одежды, так и в магазинах в ТК "Садовод". 

"Извини, пожалуйста, если тебе показалось, что мы тебя скопировали. Скорее вдохновились общим трендом, который ты задала! Мода – это совокупность общепринятых вкусов и сезонных "правил". Мы и создали модные принты, без каких-либо плохих мыслей", – написала дизайнер.

Журналисты сомневаются, что конфликт будет исчерпан. Они предполагают, что теперь Ольга Бузова не захочет выступать на показах Беллы Потемкиной. "Видимо, больше она не придет петь на показ конкурентки... Эх, а ведь так дружили девчонки", – отметил автор Telegram-канала "Только никому".

Автор: Полина Крылова5 апреля 2019, 18:34
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