Известная певица попала в психушку из-за тяжелой болезни

Популярная американская исполнительница Бритни Спирс легла в психиатрическую больницу. 37-летняя артистка не смогла справиться с переживаниями, вызванными тяжелой болезнью отца.

Бритни Спирс сама решила воспользоваться помощью специалистов. Говорят, в клинике она пробудет минимум месяц. Певица предпочитает не обсуждать проблемы со здоровьем, однако люди из ее окружения сообщили репортерам, что Бритни в "очень нестабильном состоянии". "Совсем перестала спать и сильно измучена", – цитирует собеседника TMZ.

Артистка сильно переживает из-за болезни отца. В ноябре 2018 года у 66-летнего Джейми Спирса случился разрыв толстой кишки. Недавно мужчине сделали вторую операцию, сейчас он в плохом состоянии. Кстати, именно отец попросил певицу лечь в клинику. Джейми не мог больше видеть, как дочь сходит с ума из-за него.

Из-за стресса Бритни Спирс отменила шоу в Лас-Вегасе, которое пользуется бешеной популярностью. Звезда сделала публичное заявление на своей официальной странице в Instagram: "Даже не знаю, с чего начать. Сложно говорить. Я не буду выступать со своим новым шоу Domination. А я ведь с нетерпением ждала его начала, ждала встречи с вами. Однако важно всегда ставить семью на первое место, поэтому я приняла такое решение..."

"Несколько месяцев назад папа попал в больницу и чуть не умер. Мы очень рады, что он смог выжить, но ему предстоит долгий путь к восстановлению. В это время мне пришлось принять трудное решение, чтобы полностью сосредоточиться на семье. Я надеюсь, вы поймете меня. Благодарю вас всех за молитвы и поддержку. Спасибо. Я вас всех очень люблю", – завершила пост Бритни Спирс и уточнила, как можно вернуть билеты на ее концерты.

Бритни Спирс склонна к психическим расстройствам. В 2007 году певица тяжело переживала развод и в какой-то момент сорвалась: побрилась налысо и побила зонтом автомобиль с папарацци. Также она сильно поправилась. В ту пору звезда увлеклась наркотиками, и только отец смог вытащить ее из этого кошмара.