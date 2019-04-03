"Засранка!": Актриса Макеева накинулась на известную ведущую

Анастасия Макеева не смогла сдержать эмоций, увидев фотографии популярной ведущей Анфисы Чеховой. Актриса даже обозвала ее.

Известие о том, что актриса Анастасия Макеева вышла замуж, стала сенсацией. После развода с артистом Глебом Матвейчуком она долго была одна, погрузившись с головой в работу. На своей страничке в Instagram Настя выкладывала снимки, на которых позировала одна или с домашними животными. И вдруг оказалось, что она замужем.

"Мы поженились в ноябре, но о свадьбе все узнали только спустя четыре месяца. Я не собираюсь афишировать свои отношения. Могу сказать, что свадьба прошла отлично. У меня не было белого платья – мне не хотелось. Кольца, конечно, были. Недавно решила рассказать о свадьбе, чтобы от меня в конце концов все отстали с расспросами", – рассказала Анастасия Макеева, которую буквально атаковали журналисты с просьбами о комментариях.

Недавно актриса с мужем отдыхали на Мальдивах. Поездка получилась спонтанной. "Утром мы собирались на работу, я залезла в социальные сети и увидела страничку Анфисы Чеховой. Она в то время была на Мальдивах, нежилась на солнышке, купалась в океане. Я написала ей, что она засранка! Мой муж это увидел и спросил: "Ты хочешь на солнце?" Я ответила: "Да". Через час он уже купил билеты, а вечером мы улетели на Мальдивы", – цитирует Анастасию Макееву "Собеседник".

Актриса подчеркнула, что ее супруг не из актерской среды. Напомним, бывший муж артистки Глеб Матвейчук – композитор и певец. О своем предыдущем браке Анастасия Макеева высказалась в недавнем интервью так: "Я вышла замуж за очень скромного человека, талантливого композитора, к которому испытывала чувство, восхищение, мечтала создать с ним крепкую семью. Но все меняется, люди меняются. Мы прошли огонь и воду, а медные трубы – нет…"