Известный артист показал последние фото Булдакова

Юморист Святослав Ещенко опубликовал последние фотографии Алексея Булдакова. Актер скончался на 69-м году жизни.

Несколько дней назад артисты приняли участие в фестивале "Байкальская рыбалка" в городе Улан-Удэ. Они отправились вместе в ресторан, где Алексей Булдаков рассказал юмористу, как "правильно ловить рыбу, чтобы она не мучилась".

Фотографии этой беседы появились на странице Святослава Ещенко в Instagram, передает Life.ru. В то время артист и не догадывался, что видится с актером последний раз. Однако позднее юморист удалил эти снимки.

Напомним, что народный артист России скончался в ночь на 3 апреля в гостинице Улан-Батора в Монголии. Персонал отеля обнаружил его без сознания в номере. По предварительной информации, у актера была острая сердечная недостаточность на фоне ишемической болезни сердца, сообщает Mash.

Сейчас пресс-служба посольства России в Монголии занимается вопросом транспортировки тела артиста на родину. Прощание с Алексеем Булдаковым пройдет в Доме кино. Дата и время церемонии будут известны позднее, передает РИА Новости.

Актер запомнился зрителям благодаря ролям в таких картинах, как "Особенности национальной охоты", "Особенности национальной рыбалки" и "Ширли-мырли". В 2009 году Алексей Булдаков получил звание народного артиста России.