Известный артист показал последние фото Булдакова
Несколько дней назад артисты приняли участие в фестивале "Байкальская рыбалка" в городе Улан-Удэ. Они отправились вместе в ресторан, где Алексей Булдаков рассказал юмористу, как "правильно ловить рыбу, чтобы она не мучилась".
Фотографии этой беседы появились на странице Святослава Ещенко в Instagram, передает Life.ru. В то время артист и не догадывался, что видится с актером последний раз. Однако позднее юморист удалил эти снимки.
Напомним, что народный артист России скончался в ночь на 3 апреля в гостинице Улан-Батора в Монголии. Персонал отеля обнаружил его без сознания в номере. По предварительной информации, у актера была острая сердечная недостаточность на фоне ишемической болезни сердца, сообщает Mash.
Сейчас пресс-служба посольства России в Монголии занимается вопросом транспортировки тела артиста на родину. Прощание с Алексеем Булдаковым пройдет в Доме кино. Дата и время церемонии будут известны позднее, передает РИА Новости.
Актер запомнился зрителям благодаря ролям в таких картинах, как "Особенности национальной охоты", "Особенности национальной рыбалки" и "Ширли-мырли". В 2009 году Алексей Булдаков получил звание народного артиста России.
Артист оформил отношения с женщиной, годящейся ему во внучки
Скандальному артисту предложили не искать везде грязь
Кейт одержала безоговорочную победу над Меган
Поклонники певицы бьют тревогу
Популярные темы форума
Отец встречается с моими ровесницами
Ненавижу дев!..
Как помочь одиноким найти свою любовь?..
Весы - первые предатели! И мерзавцы!
Считаю, в случившемся с Юлей Началовой виноват и ее отец...
Он дважды в разводе
Где найти богатого мужчину?
Перезвоните пожалуйста
У сына в жизни нет цели
Как быстро похудеть?
Первый раз очень страшно
Кручу её на миньет
Безответная любовь
Кто пишет и читает это <цензура>?
Почему я такая дура?
Не хозяйственная жена
Почему Филип Киркоров копирует и перепевает чужие иностранные песни,что за бред?Самый умный ,что-ли?
Мимические морщины
Идёт Великий пост! Кто поститься?
Почему работадатель в России берёт на работу ,не свой народ,прописан по району,а чужих имигрантов,кто дал им такое право,кинуть своё население и спокойно наживаться,а люди массово ходят без работы в России
Как вы смотрите на работников такси?Качество вообще нет!Учились не известно где,и говорят,что светофор они увидели впервые ,понаехали из аулов работать ,и получает трафик московский.
Не хочу работать в пустую (деньги не решают?)
Кожевникова не замужем
Кто-нибудь слышал про диету американские горки?
Кремль только что узнал,что у 80% россиян,нет денег на обувь!Читайте новости !!!
Почему наши работадатели берут на работу в такси чужих,которые выросли в деревне,и не видели светофора?
Хочу есть и не толстеть
Муж заставляет работать
Кинул меня на деньги
Перезвоните пожалуйста