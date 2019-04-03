Известный артист показал последние фото Булдакова

0
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Выбор читателей

Началова в гробу выглядит сказочной принцессой
Не Юлия и не Началова: документы певицы удивили народ
"Он надо мной издевался": Пугачева объяснила причину развода
Тяжелобольной Ваенге стало хуже
Смирившаяся Рудковская отошлет подальше сына-гея
партнеры
Среда 3 апреля
Лента новостей
17:21
Почему я назвала сына Владимир
16:39
Лучшие способы весеннего очищения организма
16:20
Кредиторы "Югры" создали страницу в соцсети "ВКонтакте"
16:12
Каким запомнился неподражаемый Алексей Булдаков
15:28
Как "Единая Россия" готовится к диктанту Победы
15:27
В Петрозаводске ревнивец набросился на девушку с ножом
14:48
Зеленский добил загнанного в угол Порошенко
14:10
Генетики показали первый клон полицейской собаки
13:41
В Швеции полицейский случайно арестовал опасного преступника в сауне
13:23
Трамп отказывается от поддержки пьяницы Порошенко
13:22
Раскрыт секрет идеально гладкой кожи
13:16
Эрнст и Малышева дали сыну царское имя
13:13
Российское вино и морепродукты покоряют москвичей
13:07
Депутаты держат на контроле реализацию нацпроектов
12:52
"Обсудим дома": Гагарина устроила разборки с мужем на публике
12:48
В России могут ввести минимальную цену на хлеб в 80 рублей
12:44
Россия и Ангола развивают межпарламентское сотрудничество
12:41
Смертельное ДТП произошло под Солнечногорском
12:33
Слуцкер потерпела поражение в борьбе с раком
12:18
Глюк’oZa показала страстный поцелуй с женщиной
12:01
Уехавшая Лариса Гузеева: Я никого не хочу видеть
11:45
Бывшая подружка Ди Каприо оголила грудь
11:36
ФСБ нанесла визит мэру Евпатории
11:35
Когда вступит в силу закон о хостелах
11:23
Тимошенко списали в утиль
11:22
Печальное известие: ликвидировали Диану Арбенину
11:21
Впервые в Москве выступит один из лучших квартетов мира
11:05
Является ли "Транснефть" привлекательной для акционеров
10:46
Жена запретила Зеленскому участвовать в выборах
10:45
"Сердце кровью обливается": Навка рассказала о маленькой дочери
10:44
Седокова устроила танцы на столе (видео)
10:41
"ЕР" предложила эффективный способ защиты прав потребителей
10:16
НАТО вводит корабли в Керченский пролив
10:08
Плюнувшему в россиян Панину дали шанс
09:51
Раскрыто секретное оружие Миддлтон против Маркл
09:49
Королева ответила матом на слова Шнурова
09:38
Любовница Тимати выходит замуж за миллиардера
09:14
"Две недели до новой жизни": Ани Лорак сделала заявление
08:52
Киркорову доверили пост вице-президента
08:33
Россиянам перестанут выдавать СНИЛС
08:24
63-летний Владимир Кузьмин тайно женился
08:14
На Василия Уткина совершено дерзкое нападение
07:36
Объявлено о критической ошибке России на Украине
06:30
Не признавший Крым Лукашенко закатил истерику после взбучки от Путина
06:09
Грязно оскорбившего россиян Панина спустили с небес на землю
04:07
"Остановите бабу Ягу!": Рудковскую отправили в дом престарелых
02:13
Лазарев высказался о суевериях перед "Евровидением"
00:03
Влюбленная в принца Гарри подруга внезапно скончалась
22:14
Денис Пушилин: Новороссия никуда не делась
21:58
Как расчетливая Кейт Миддлтон окрутила наивного принца Уильяма
21:52
Сделано заявление об аресте Зеленского
21:47
Не исключен теракт: новые данные о взрыве в академии в Петербурге
21:32
Под Москвой на детском конкурсе отравились 50 человек
21:18
Харламов со сцены поздравил любимого мужчину Асмус
20:48
В разборках вокруг Фролова и Началовой наметился неожиданный поворот
20:18
На праймериз "ЕР" начались дебаты кандидатов
20:05
Как Навальный поставил крест на своем политическом будущем
20:04
В Башкирии 60-летнего учителя судят за развратные действия
19:37
Стало известно о нездоровой зависимости Андреевой
18:56
Плюнувшему в россиян Панину врезали что есть сил
18:52
"Между нами пробежала искра": влюбленный Алексей Воробьев о чувствах к Рите Оре
18:50
На РИФе обсудят безопасное будущее Рунета
18:43
Почему пьяную езду надо приравнять к умышленному убийству
17:57
У Кафельниковой резко выросла грудь
17:57
От оголодавшего Джигурды остались кожа да кости
17:22
Наглеца Лукашенко уличили в дерзком обмане Путина
17:17
После слов о разводе Муцениеце и Прилучный махнули за рубеж
17:11
Звезда ТНТ проболталась Дудю о баснословных заработках
17:10
Mercedes-Benz Fashion Week Russia: День третий
16:34
Располневшая Семенович призналась в обмане
16:29
В Москве из-за взрыва мужчине оторвало пальцы
16:20
Продлен срок приема заявок на участие в конкурсе по выбору эскизов для оформления храма в Тушине
16:14
Что особенного в японской косметике
15:59
Какая боль: комику Зеленскому вынесли страшный вердикт
15:42
Поселившаяся в турецкой пещере Чехова перепугала родню
15:39
Фриске закрывает свой бар на Шри-Ланке и возвращается в Москву
15:37
50-летняя Энистон шокировала снимком с обвисшей грудью
15:13
Власти говорят "нет" переработкам таксистов
15:09
Известный телеведущий признался Корчевникову в изменах
14:41
Хитрый Лукашенко выпросил у Путина кругленькую сумму
14:26
"Общество злобных уродцев": Панин опять оскорбил россиян
14:20
В Петербурге прогремели два взрыва
14:14
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 2 апреля 2019 года
13:52
"Тут уже не скроешь": 46-летняя Корикова выставила напоказ большой живот
13:48
Загнанная в угол Тимошенко набросилась на жулика Порошенко
13:47
Алена Водонаева рассталась с мужем
13:43
Божена Рынска объявила о смене фамилии
13:42
В Египте раскопали саркофаг и мумии
13:35
Дума вводит новые налоговые льготы для многодетных семей
13:31
Есть жертвы: в Пермском крае столкнулись два грузовика и автобус
13:24
В Нидерландах около кафе нашли бомбу
13:11
"У нее был внутренний психоз": Разин назвал еще один диагноз покойной Началовой
13:05
Весенние тренировки для мышц пресса
13:01
Простолюдинка Маркл схлестнулась с элегантной Миддлтон
12:44
Потерпевшая поражение Пугачева: От этого никуда не денешься
12:41
Пострадали десятки человек: на поминках прогремел взрыв
12:33
В Петербурге автобус сбил пешехода
12:15
Москвичей просят отложить смену зимней резины
12:00
Убийство известного музыканта в США сняли на видео
11:59
"Это демон": Богомолов взбесился от выходки Собчак
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Победа за Порошенко: что мешает Зеленскому выиграть выборы
Рухнувший рубль сделает нищими миллионы россиян в апреле
Трамп отказал в убежище поджавшему хвост Порошенко
Завалившуюся после свадьбы с Юлианом Анастасию пришлось поднимать Малахову
Названы главные причины рака груди
Его убьют: известный политик рассказал о смерти Зеленского
Шоу-бизнес

Известный артист показал последние фото Булдакова

Алексей Булдаков. Фото: www.globallookpress.com
Юморист Святослав Ещенко опубликовал последние фотографии Алексея Булдакова. Актер скончался на 69-м году жизни.
прочитано 1293 раза

Несколько дней назад артисты приняли участие в фестивале "Байкальская рыбалка" в городе Улан-Удэ. Они отправились вместе в ресторан, где Алексей Булдаков рассказал юмористу, как "правильно ловить рыбу, чтобы она не мучилась".

ПО ТЕМЕ

Названа причина смерти Алексея Булдакова

Скончался актер Алексей Булдаков

Фотографии этой беседы появились на странице Святослава Ещенко в Instagram, передает Life.ru. В то время артист и не догадывался, что видится с актером последний раз. Однако позднее юморист удалил эти снимки.

Напомним, что народный артист России скончался в ночь на 3 апреля в гостинице Улан-Батора в Монголии. Персонал отеля обнаружил его без сознания в номере. По предварительной информации, у актера была острая сердечная недостаточность на фоне ишемической болезни сердца, сообщает Mash.

Сейчас пресс-служба посольства России в Монголии занимается вопросом транспортировки тела артиста на родину. Прощание с Алексеем Булдаковым пройдет в Доме кино. Дата и время церемонии будут известны позднее, передает РИА Новости

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Волшебный Мир Кино И Сериалов (@volshebnyimirkino)

Актер запомнился зрителям благодаря ролям в таких картинах, как "Особенности национальной охоты", "Особенности национальной рыбалки" и "Ширли-мырли". В 2009 году Алексей Булдаков получил звание народного артиста России. 

Автор: Полина Крылова3 апреля 2019, 16:03

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Храни Господь Душу его...
1

Популярные темы форума

Политика

Сделано заявление об аресте Зеленского
Наглеца Лукашенко уличили в дерзком обмане Путина
Какая боль: комику Зеленскому вынесли страшный вердикт
Загнанная в угол Тимошенко набросилась на жулика Порошенко

Шоу-бизнес

Узнавший о похождениях Зарубиной Шепелев схватился за сердце
"Засранка!": Актриса Макеева накинулась на знаменитую ведущую
Известный артист показал последние фото Булдакова
Еще одна смерть обрушилась на Ларису Долину

Проишествия

Малышева спасла беззащитных животных от живодера
60 ударов ножом: популярное шоу довело до дикой резни
Музыканты известной рок-группы погибли в жутком ДТП
Москвич-педофил 10 лет держал мальчика в сексуальном рабстве

Lifestyle

Группа Rammstein произвела фурор первым за семь лет клипом
Звезду сериала "Игра престолов" сразил инсульт
Нетребко изменилась до неузнаваемости
Резкое ухудшение: в Москве срочно госпитализировали Гафта
Шоу-бизнес

63-летний Владимир Кузьмин тайно женился

Артист оформил отношения с женщиной, годящейся ему во внучки
Шоу-бизнес

Плюнувшему в россиян Панину дали шанс

Скандальному артисту предложили не искать везде грязь
Шоу-бизнес

Раскрыто секретное оружие Миддлтон против Маркл

Кейт одержала безоговорочную победу над Меган
Шоу-бизнес

Печальное известие: ликвидировали Диану Арбенину

Поклонники певицы бьют тревогу

Гороскоп

Победа за Порошенко: что мешает Зеленскому выиграть выборы
Гороскоп на неделю
Совет на выходные
Гороскоп на апрель

Фоторепортажи

Бывшая подружка Ди Каприо оголила грудь
Расфуфыренная Собчак появилась на публике в прозрачном наряде
Оскандалившемуся Серебрякову вручили престижную премию
Финалистке "Мисс Австралия" грозит 21 год тюрьмы за пьяную драку

Спорт

Медведева ответила на неудобный вопрос о Туктамышевой
Тутберидзе раскрыла главный секрет успеха Загитовой
"Роковая красавица": Загитова восхитила новым имиджем
Плющенко объявили врагом российского фигурного катания

Регионы

Не исключен теракт: новые данные о взрыве в академии в Петербурге
Названа нелепая причина строительства Крымского моста
Колледж в Петербурге затопило кипятком (видео)
Чиновники сбежали с постов после постыдного курьеза

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru