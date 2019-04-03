Скончался актер Алексей Булдаков

Известный российский актер Алексей Булдаков скоропостижно скончался на 69-м году жизни. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
В свою очередь президент фестиваля театра и кино "Амурская осень" Сергей Новожилов подтвердил эту информацию в своем Instagram. Он написал, что ему стало известно о трагедии от Валерии Гущиной – директора Гильдии актеров кино и театра России. Причиной смерти Булдакова стал оторвавшийся тромб.
Актер известен российскому зрителю своей ролью генерала Иволгина в фильмах "Особенности национальной охоты" и "Особенности национальной рыбалки".
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