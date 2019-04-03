Лазарев высказался о суевериях перед "Евровидением"
Сергей Лазарев число 13 обожает и ни в какие связанные с ним предрассудки не верит. Артист уверен в победе, несмотря на выпавший ему "несчастливый", по мнению некоторых пользователей, номер.
"Обожаю число 13. Именно под этим номером я выступлю 16 мая во втором полуфинале на конкурсе "Евровидение" в Тель-Авиве", – подписал певец свой пост в Instagram.
Поклонников Сергея Лазарева порядковый номер выступления певца также ничуть не смутил. "Прекрасный номер!! Мы всей страной "держим кулачки", "Значит будет первое место!", "Отличный номер", "Серега, порви всех!!! Мы в тебя верим!", – поддержали артиста комментаторы (орфография и пунктуация оригинала – Прим. ред).
"Несчастливым" число 13 считается по нескольким
причинам. Так, в древности использовался метод исчисления, в основе которого
лежало число 12. А 13 не делилось ни на какое другое число, кроме единицы и
собственного значения. Счталось, что оно знаменует собой переход в
неизвестность.
В средние века 13 назвали "чертовой дюжиной". Бытовала легенда о шабаше 12 ведьм и сатаны. Кроме того, в соответствии с Библией, тринадцатым человеком, сидевшим за столом вместе с Иисусом Христом во время Тайной вечери, был апостол, который впоследствии его предал.
Особенно боятся числа 13 американцы. В США отсутствует 13-й этаж в гостинице, 13-й авиарейс, 13-й ряд в самолете и театре. В европейских странах число также не пользуется почетом: во Франции считается большой неудачей иметь на фирме 13 работников или принимать 13 гостей. Суеверными были многие исторические личности: Наполеон, к примеру, отказывался от сражений 13-го числа. Только у жителей древнего Египта это число считалось счастливым.
Ранее Сергей Лазарев презентовал композицию Scream ("Крик"), с которой намерен бороться за победу. Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что песня эта хоть и сильная, но не хит. И это может помешать Лазареву взять первое место, напоминает НСН.
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