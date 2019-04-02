"Все Вовы талантливые": Королева похвалила удачливого Зеленского
Певица обрадовалась, когда узнала, что лидером гонки стал шоумен. Она подчеркнула, что все люди по имени Владимир обладают незаурядными способностями.
"Молодец. Поздравляю. Все Вовы талантливые. Видимо, имя способствует", – отметила Наташа Королева. Артистка добавила, что пока это первый тур, и руководителю партии "Слуга народа" предстоит серьезная борьба за пост, передает РИА Новости.
Ранее исполнительница сообщила, что ей запретили въезд в Незалежную из-за песни "Маленькая страна". Украинские власти заявили, что композиция призывает к экстремистской деятельности. "Они решили, что песня "Маленькая страна" призывает к экстремизму. Серьезно. Поэтому меня категорически нельзя пускать", – поделилась Наташа Королева в эфире канала НТВ.
Напомним, что выборы президента Украины прошли в минувшее воскресенье, 31 марта. Никто из кандидатов не смог набрать достаточное количество голосов для победы, поэтому участникам гонки предстоит сразиться во втором туре, который пройдет 21 марта.
В голосовании лидирует шоумен Владимир Зеленский. Актера поддержали 30,40% избирателей. На втором месте оказался действующий глава страны Петр Порошенко. За него проголосовали 15,94% граждан Украины. За ним следует Юлия Тимошенко, набравшая 13,39% голосов.
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