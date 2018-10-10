Андреев из "Иванушек" закатил сцену ревности мужику

До прихода в группу Андрей Григорьев-Апполонов и Кирилл Андреев работали моделями: Андрей – в Сочинском театре мод "Мини-Макси", а Кирилл – в Театре мод Славы Зайцева. Но с 1995 года они выступают в составе группы "Иванушек International". Правда, за 23 года чувство соперничества между музыкантами не угасло.



Андрей Григорьев-Апполонов признался, что даже за границей его часто узнают. "У меня стопроцентная узнаваемость, – считает Андрей. – И по этому поводу меня дико ревнует Кирилл Андреев – мой коллега по группе. Его вот никто не узнает. Он как разведчик. Все время ходит: "Да что такое? Меня опять не пустили на свой концерт".

"Реально были истории, когда его на служебном входе не пускали, – продолжает Григорьев-Апполонов. – Но эта узнаваемость меня иногда запаривает. Ведь с чего начинается мое утро, когда я выхожу на улицу? С фотографии на память. А чем заканчивается вечер или ночь? Тоже фотографией. В день у меня минимум 20 фото. Просто идут люди по улице, видят меня, просят сфотографироваться".

Причем музыкант никому не отказывает. "А зачем? Мне нетрудно, а люди на всю жизнь запомнят, и это приятно", – цитирует Андрея "Телепрограмма".

Сцены ревности партнер по группе закатывает ему регулярно – то цветов после концерта меньше получил, то мягких игрушек, то любовных признаний. Но что же поделать – Андрей Григорьев-Апполонов более запоминающийся и яркий, поэтому, очевидно, и поклонниц у него больше.

Знает Григорьев-Апполонов и про предметы интимного гардероба коллеги по коллективу. "У Кирилла плавок штук 50, потому что он их забывает с собой брать, приезжает в город и покупает заново. Я говорю: "Подари кому-нибудь мешок с плавками", – смеется Андрей.