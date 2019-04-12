Шаляпин в плавках довел россиянок до экстаза

Артист отдыхает на Мальдивах. Примечательно, что загорать Прохор Шаляпин отправился в одиночестве, без своей избранницы – пианистки Виталины Цымбалюк-Романовской.

Певец опубликовал в Instagram фотографии роскошного отдыха. Прохор Шаляпин показал загорелое тело в ярких плавках на фоне лазурной водной глади.

Судя по кадрам, исполнитель понежился на песке и на гамаке. "Да кто я такой, чтобы в чем-то себе отказывать?!" – спросил у подписчиков Прохор Шаляпин. Поклонницы восхитились физической формой певца. Они пришли в экстаз, осыпав его комплиментами.

"Прохор, вы тут как древнегреческий бог", "Люби себя родного и ни в чем себе не отказывай", "Форма хорошая и пресс видно", "Мачо", "Красавец", "Самец", "Огонь", "Очень красивые, светлые, солнечные фотографии!", – написали в комментариях фолловеры Прохора Шаляпина.

Отметим, что это уже не первый отпуск, который Прохор Шаляпин проводит один. В феврале исполнитель отправился в Мексику, откуда слал горячие приветы Цымбалюк-Романовской.

Как писали "Дни.ру", ставить штамп в паспорте Виталина и Прохор Шаляпин не торопятся. По словам бывшей жены Армена Джигарханяна, их отношения и без этого достаточно крепки. Слухи о своей беременности пианистка комментировать отказывается, заявляя, что это слишком интимный вопрос. Тем не менее, она подтвердила, что у них с Прохором Шаляпиным есть намерение завести детей.