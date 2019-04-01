Наташа Королева высказалась о решении сына стать стриптизером
Уже 15 лет Наташа Королева счастлива с Сергеем Глушко, более известным как стриптизер Тарзан. Кстати, артистку никогда не смущал род деятельности супруга, ведь она убеждена: он стал новатором в этой области в России.
Ведущий передачи "Международная пилорама" Тигран Кеосаян поинтересовался, как бы она отреагировала, если бы сын Архип заявил, что тоже решил стать стриптизером. "Не накаркай, я тебя прошу! Хватит!" – со смехом замахала руками Наташа Королева.
Отметим, что 17-летний Архип предпочитает находиться в тени именитых родителей. Он не посещает светских мероприятий, крайне редко выходит на сцену с родителями. Архип всерьез увлечен японским языком и, по мнению Наташи, именно с Японией может связать свое будущее.
Также зашла речь об отношениях Королевой с Украиной. Несколько месяцев назад артистке запретили въезд в страну сроком на пять лет. Из-за решения СБУ певица не может выступать на родине, да и просто приезжать туда. Наташа Королева решила бороться с таким положением дел и обратилась в суд.
"Они решили, что песня "Маленькая страна" призывает к экстремизму. Ну, понимаешь, Тигран, это бредовая история. Но я с ними сужусь. Я сужусь с СБУ, и наше дело уже в Европейском суде. Это уже последняя инстанция", – рассказала Наташа Королева.
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