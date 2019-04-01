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Шоу-бизнес

"Честное фото" Литвиновой стало сенсацией

Рената Литвинова. Фото: www.globallookpress.com
Рената Литвинова опубликовала фотографию, на которой запечатлена без своего фирменного макияжа. Реакция пользователей Сети последовала тут же.
прочитано 4794 раза

Рената Литвинова считается одной из самых привлекательных и загадочных актрис в отечественном кинематографе. Стильная одежда, неподражаемый тембр голоса, манеры и безупречный макияж являются визитными карточками артистки. В январе Ренате исполнилось 52 года, а кто даст?!

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Рената Муратовна Литвинова

Рената Муратовна Литвинова сценарист, актриса, режиссер

Впрочем, Литвинова к своей внешности относится ровно. Актриса не боится предстать перед глазами миллионов поклонников в непривычном виде: без макияжа и стильной одежды.

Рената опубликовала на своей официальной страничке в социальной сети Instagram фотографию, которую сделала ее дочь Ульяна. Актриса представлена крупным планом без косметики и фирменной прически. "Честное фото", – коротко подписала кадр Рената Литвинова.

Фотография стала сенсацией. Многочисленные подписчики бурно отреагировали, рассыпавшись в комплиментах. Некоторые признались, что без макияжа Ренату Литвинову просто бы не узнали. Дескать, она выглядит как самая обычная женщина.

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Публикация от Renata (@renatalitvinovaofficiall)

Актриса любит эпатировать. Ранее Рената снялась для обложки журнала Vogue. Она опубликовала черно-белый снимок, на котором запечатлена в черном элегантном наряде. При этом вырез на платье был буквально до пупа. В декольте легко просматривалась обнаженная грудь Ренаты Литвиновой. А вот лицо ее скрывала надвинутая на глаза шляпа. Поклонники пришли в восторг от изящества и загадочности актрисы.

Автор: Наталья Аряева1 апреля 2019, 10:32
ФОТОРЕПОРТАЖ

Ренату Литвинову сняли в постели с известным бизнесменом

567

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
да уж... лучше бы с макияжем... кто вообще эта женщина?
Гость
Ответить
Она выглядит прекрасно. С макияжем виден только макияж.
1

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