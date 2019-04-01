"Честное фото" Литвиновой стало сенсацией
Рената Литвинова считается одной из самых привлекательных и загадочных актрис в отечественном кинематографе. Стильная одежда, неподражаемый тембр голоса, манеры и безупречный макияж являются визитными карточками артистки. В январе Ренате исполнилось 52 года, а кто даст?!
Впрочем, Литвинова к своей внешности относится ровно. Актриса не боится предстать перед глазами миллионов поклонников в непривычном виде: без макияжа и стильной одежды.
Рената опубликовала на своей официальной страничке в социальной сети Instagram фотографию, которую сделала ее дочь Ульяна. Актриса представлена крупным планом без косметики и фирменной прически. "Честное фото", – коротко подписала кадр Рената Литвинова.
Фотография стала сенсацией. Многочисленные подписчики бурно отреагировали, рассыпавшись в комплиментах. Некоторые признались, что без макияжа Ренату Литвинову просто бы не узнали. Дескать, она выглядит как самая обычная женщина.
Актриса любит эпатировать. Ранее Рената снялась для обложки журнала Vogue. Она опубликовала черно-белый снимок, на котором запечатлена в черном элегантном наряде. При этом вырез на платье был буквально до пупа. В декольте легко просматривалась обнаженная грудь Ренаты Литвиновой. А вот лицо ее скрывала надвинутая на глаза шляпа. Поклонники пришли в восторг от изящества и загадочности актрисы.
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