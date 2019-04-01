"Приучила": Раздевшийся догола Лазарев сделал неожиданное признание
"Good Morning, Beautiful World ... Доброе утро, Красивый мир ... Sergey’s back !!!", – написал Сергей Лазарев под фотографией, на которой предстал перед зрителями полностью голым. Впрочем, самые интимные свои части исполнитель прикрыл одеялом. Вдобавок ко всему, он повернулся спиной к фотографу.
Впрочем, это не помешало поклонникам поп-исполнителя испытать настающую бурю эмоций. Да и комментарии певца не оставили равнодушных. Так, певица Теона Контридзе поинтересовалась у Сергея Лазарева, спит ли он в таком виде. "Это ж ты меня приучила)))", – неожиданно признался он.
Кроме того, комментаторы е смогли отделаться от вопроса, кто же фотографировал Сергея Лазарева в столь откровенном виде. У некоторых пользователей Сети в голове уже возникла картина, как певец в чем мать родила бегает по номеру, чтобы выставить таймер на фотоаппарате и успеть занять непринужденную позу. Другие же предположили, что снимок могли сделать его "девушка или парень".
Однако и этот вопрос не остался без ответа – в комментариях под снимком появился его автор. "Все таки фотографа можно было подписать. Первый раз мне доверили такую ответственную съемку", – заметил профессиональный фотохудожник Руслан Рощупкин.
Впрочем, пошутил он или действительно провокационный кадр сделал собственноручно, для многих так и осталось не до конца ясным. Ведь отметки фотографа так и не появилось в подписи, да и сам Лазарев никак не ответил на это замечание.
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