"Евровидение" с россиянином во главе ждут большие изменения
"Тот факт, что в Латвии есть пророссийские политические силы, меня безусловно радует. Для меня большая честь получить от них официальное выдвижение в президенты Евровидения. Надеюсь, что 25 мая за "Новое согласие" проголосуют граждане Латвии и они сформируют внушительную фракцию в Европарламенте", – отреагировал на внимание со стороны латвийских политиков Вадим Манукян.
"Ну и сам факт выдвижения на этот высокий пост я принимаю как вызов. Разумеется Евровидение нуждается в коренных изменениях. В случае избрания президентом Евровидения я гарантирую внесение поправок в правила проведения конкурса", – подчеркнул он в разговоре с "Дни.ру".
У члена экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме уже есть план конкретных изменений. "Никакого голосования профессионального жюри не требуется, учитываться будет только мнение телезрителей. Именно благодаря зрительским голосам Дима Билан выиграл "хрустальный микрофон" в 2008 году. Именно из-за изменений в правилах Сергей Лазарев и Филипп Киркоров в 2016 году не получили заслуженную награду. Пора изменить эту систему, чтобы у них снова появился шанс на победу", – подчеркнул Вадим Манукян.
При этом экспертом руководит не желание помочь согражданам, а стремление создать справедливые условия, при которых в конкурсе бы побеждал самый достойный исполнитель. "Сейчас побеждают не сильнейшие, а лояльные Европе страны, благодаря тому, что жюри проводит политическое голосование", – объяснил он.
Ждут конкурс и другие заметные перемены, если его возглавит Вадим Манукян. "В случае избрания президентом Евровидения также гарантирую, что к участию будет допускаться только молодежь в возрасте до 35 лет, причем победители и финалисты вокальных конкурсов. Это должен быть конкурс для молодых талантов, который им даст путевку в жизнь. Также я буду настаивать на том, чтобы каждая страна представляла собственную культуру, а не безликие англоязычные песни под копирку", – заключил эксперт.
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