Выскочки Бузова и Собчак утерли нос Пугачевой

Ксения Собчак похвасталась достижением. Звезда попала в топ-50 популярных персон, там же оказались Ольга Бузова и Алла Пугачева.

В своем Telegram-канале "Кровавая барыня" Ксения опубликовала ссылку на рейтинг компании "Медиалогия", которая в том числе занимается анализом и мониторингом СМИ. Организация опубликовала список самых популярных российских женщин.

Самой упоминаемой персоной стала официальный представитель МИД Мария Захарова. На второй строчке оказалась телеведущая Ксения Собчак, на третьем месте – певица Ольга Бузова.

Примечательно, что последняя народная артистка Советского союза Алла Пугачева не вошла даже в пятерку. Примадонна получила лишь шестое место. Добавим, что четвертую строчку занял политик Валентина Матвиенко, а пятую – вице-премьер России Татьяна Голикова.

Ниже отмечается, что медиарейтинг построен по количеству сообщений о персоне в отечественных средствах массовой информации. Топ сформирован за период с марта 2018 года по март 2019-го.

Добавим, что Собчак и Бузова попали в "калашный" ряд известных женщин-политиков благодаря скандалам в личной жизни. Имя Ксении не сходит со страниц прессы после того, как в Сети появились слухи о ее романе с режиссером Константином Богомоловым. Масла в огонь подлил муж телеведущей актер Максим Виторган, который прилюдно избил предполагаемого соперника. Что касается Бузовой, то тут стоит признать: Ольга – мастер привлекать к себе внимание. Например, недавно на премии "Золотая дорожка" Ольга заявила, что работа перестала приносить ей удовольствие, теперь она мечтает только о качественном сексе.

Меж тем Алла Пугачева уже не может пиариться чередой скандальных событий, в этом смысле Бузова и Собчак давно утерли нос Примадонне. Алла Борисовна не в том возрасте. У артистки крепкий брак с юмористом Максимом Галкиным, маленькие дети и замок в подмосковной деревне.