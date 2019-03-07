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С Бузовой во время полета случилось ужасное

Ольга Бузова. Фото: www.globallookpress.com
Шутки в салоне самолета перед вылетом на гастроли в Сибирь едва не закончились плачевно для Ольги Бузовой. Во время записи видео у звезды свело челюсть.
прочитано 845 раз

Телеведущая и певица едва не получила травму.  Звезда дурачилась со своим менеджером в салоне самолета перед вылетом в Тюмень. Бортпроводники попросили отключить телефоны. Однако Бузова в это время записывала видео. Они с менеджером соревновались, кто шире откроет рот.

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Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

Бузовой очень хотелось победить. Звезда так старалась, что у нее свело челюсть. Поклонникам Ольги, которые ожидают ее в Тюмени, все же повезло – боль отпустила, так что звезда для них обязательно споет, передает Пятый канал.

Некоторым подписчикам Бузовой ролик понравился. "Хаха, вы сделали мое утро", "Очень красивая без тонны макияжа и всегда свежо и молодо выглядишь Оля", – комментируют фанаты.

Большинство все же были удивлены несерьезным поведением Бузовой. Звезду и ее спутника назвали "больными людьми". "Искренне вас жаль, прозябаете, ни смысла жизни в глазах, одна пустота", - посочувствовал один из комментаторов.

Ранее телеведущая и певица Ольга Бузова объявила о своих концертах в российских городах. Однако, как выяснилось, народ ее выступления не особо вдохновляют. Россияне убеждены, что знаменитости не помешало бы взять уроки вокала перед тем, как брать деньги за выступления. Сейчас у Бузовой запланированы выступления в Тюмени, Сургуте, Нижневартовске и Екатеринбурге. Певица представит на суд общественности новую программу "Принимай меня". 

Автор: Андрей Евлампиев7 марта 2019, 13:28
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