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85-летний Жванецкий заговорил о смерти

Михаил Жванецкий. Фото: www.globallookpress.com
Сатирик рассказал о том, как ему живется в своем почтенном возрасте. Михаил Жванецкий признался, что иногда его посещают грустные мысли.
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6 марта писать отмечает юбилей. Не смотря на годы, Михаил Жванецкий до сих пор выступает на сцене со своими искрометными рассказами.

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Сатирик продолжает творить, но его истории все более мрачные. По словам самого автора, они отображают ситуацию в стране. К старости же Михаил Жванецкий подходит философски. Однако время от времени его все же одолевают грустные мысли о смерти.

"Возраст такой, что приходят иногда такие мысли. Но я о ней думаю немного и нечасто. В основном, когда заболею и приходится обращаться к врачу", – цитирует писателя Sobesednik.ru. При этом Жванецкий отметил, что его возраст дает больше счастья, но меньше удач.

Сатирик признался, что больших удач уже не ждет. По словам Михаила Жванецкого, теперь ему интереснее создавать истории на непростые темы, а не на злобу дня.

Армия поклонников творчества сатирика не редеет. Люди многие годы с удовольствием приходят на его выступления. Писатель доволен, что у него по-прежнему очень благодарные зрители. "Главное, что я заслужил к 85 годам – хорошая публика. Причем она везде хорошая: умная, слушающая, слышащая, понимающая", – поделился писатель.

Михаил Жванецкий признался, что высшая радость для него – это видеть полный зал. "Это очень освежает артиста. Сразу выздоравливаешь", - отметил сатирик.

Автор: Валерия Нарская6 марта 2019, 21:24

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