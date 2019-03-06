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Храм Христа Спасителя потребовали заново освятить после "шабаша" Цымбалюк-Романовской

Фото: www.globallookpress.com
Новость о том, что киевская пианистка в день светлого Христова Воскресения даст концерт в Зале церковных соборов храма Христа Спасителя, вызвала небывалый резонанс. Народ считает, что это богохульство и насмешка над православной верой.
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"Позор! Мошенница на доверии куражится в святых стенах", Шабаш в храме Христа Спасителя на Пасху, "Как в православную церковь допустили иудейку, родители которой сайентологи, как и она сама?", "Раньше Христос всех торговцев из храма выгонял, а теперь торговцы с блудницами обоих полов в его храме на Пасху шабаш устраивают!", "Дожили – в храм уже всяких упырей пускают. Осталось только храм под корпоративы сдавать или притон организовать. Устроили из главного храма торгово-развлекательный центр", "Главный храм России – и наряду с ним упоминается имя великой грешницы", "Господи, помоги Цымбалюк замолить все свои грехи!", "Заплатила за аренду зала и пиарится на святом месте. Сгинь, нечистая сила! Твое место на нарах!" – вот самые комментарии, оставленные под новостью о концерте.

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Сюжеты Эксклюзив

Виталина Цымбалюк-Романовская

Виталина Цымбалюк-Романовская Украинская пианистка

Степень ненависти, конечно, зашкаливает. При этом никто из злопыхателей Виталину Цымбалюк-Романовскую лично не знает, а судит о ней только по скандальным ток-шоу, где все играют определенные роли. Ее преступления, о которых все пишут, следствием не доказаны, факты мошенничества не установлены, так за что же ее уничтожать?! За то, что она родом с братской Украины? Так это и есть фашизм и национализм. За то, что она много лет тащила буквально с того света престарелого актера, отдавая ему молодость и силы? Так ей памятник за это надо поставить и низко поклониться. За то, что она сегодня счастлива, любима и желанна? Так и другим никто не мешает.

А народ не унимается. В интернете появилась петиция о запрещении пасхального концерта Виталины Цымбалюк-Романовской и Прохора Шаляпина в храме. Мол, "киевской гастарбайтерше", как прозвали пианистку, "Мурку" в тюремной самодеятельности исполнять, а не в святом месте выступать.

Люди требуют заново освятить храм Христа Спасителя, если выступление киевской пианистки в Зале церковных соборов все-таки состоится. Этим ревнителям культуры и нравственности почаще бы смотреть на себя в зеркало, а уж потом забрасывать камнями и поливать ядом других. Впору вспомнить монолог Чацкого в "Горе от ума":

"А судьи кто? – За древностию лет

К свободной жизни их вражда непримирима.

Сужденья черпают из забытых газет

Времен Очаковских и покоренья Крыма.

Всегда готовые к журьбе,

Поют все песнь одну и ту же,

Не замечая об себе:

Что старее, то хуже".

Автор: Иван Губкин6 марта 2019, 11:45
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