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Шоу-бизнес

"Фальшивка полная": лицемерную Бузову разнесли за брошенных детей

Ольга Бузова. Фото: www.globallookpress.com
Выступления Ольги Бузовой в поддержку детей в неполных семьях – сплошное лицемерие. Телеведущую назвали "стекляшкой, которая пытается представить себя бриллиантом".
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Ольга Бузова все чаще выступает в качестве защитницы детей, о которых не заботятся ушедшие из семей отцы. При этом телеведущая в свое время сделала все, чтобы Дмитрий Тарасов, бывший тогда ее мужем, не общался с дочерью от первого брака Ангелиной.

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 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

Футболист ушел из семьи, когда девочке было два года. Он был занят тем, что строил любовь с Ольгой Бузовой, и о дочери почти не вспоминал.

"Оленьку прогрессирующая амнезия Тарасова в отношении Ангелины явно не напрягала. Полагаю даже, болезненно эгоцентричная и ревнивая Бузова всячески способствовала тому, чтобы Дима как можно меньше участвовал в жизни дочери", – напомнила блогер Лена Миро.

По ее словам, "примитивной" Ольге Бузовой требовался "примитивный принц-статист", которого она нашла в лице Тарасова. Однако сказке мешало одно обстоятельство: у спортсмена была дочь от первого брака. Бузова приложила усилия и задвинула девочку на задворки жизни Тарасова, чтобы та не портила сценарий.

Теперь, когда любви до гроба не получилось - футболист нашел женщину помоложе и покрасивее – Ольга стала защитницей всех оставленных детей. "Я никогда не смогу понять и принять тот факт, что родитель может перестать помогать и заботиться о своем ребенке, даже если отношения закончились. Я понимаю, что пара может расстаться, но почему страдают дети?" – цитирует Миро последние откровения Бузовой.

Блогер отметила, что Ольга Бузова в очередной раз продемонстрировала запредельное лицемерие, и назвала ее фальшивкой. По словам Миро, ведущая – "стекляшка, которая пытается впарить себя в качестве бриллианта".

Автор: Андрей Евлампиев6 марта 2019, 10:20
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