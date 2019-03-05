Андрей Данилко раскрыл грязную семейную тайну

Артист рассказал о громком скандале, который произошел в его семье. Из-за серьезного конфликта Андрей Данилко, выступающий в образе Верки Сердючки, уже много лет не общается с родной сестрой Галиной Гришко.

По словам шоумена, ранее родственница обвинила его в "похищении племянника с целью продать его на органы". После инцидента с грязными обвинениями Андрей Данилко больше не общается с сестрой.

Певец считает, что Галина тогда поступила неправильно, и это очень его задело. "Однажды я увидел, что ее сын и мой племянник очень плохо себя чувствует. Я положил его в клинику и, зная ее нестабильный характер, не сказал, в какой именно больнице лежит парень", – поделился Андрей Данилко в шоу "Ходят слухи", выпуск которого опубликован на YouTube.

Сестра обвинила шоумена в похищении ребенка. Данилко пояснил, что скрыл местонахождение мальчика, чтобы избежать скандалов сестры с медиками. Тогда Галина Гришко написала на брата заявление в правоохранительные органы. "Якобы я украл у нее ребенка на органы. Приехали на студию арестовывать", – рассказал артист.

Когда стражи порядка узнали в нем знаменитость, то испугались, сказав, что его сестра "со странностями". "Но они не могли не отреагировать на ее заявление. Мне стало плохо, с тех пор я принципиально не общаюсь с ней", – констатировал Андрей Данилко.

Кроме того, певец признался, что мириться с сестрой не собирается, а вот с племянником отношения поддерживает. Андрей Данилко даже купил парню отдельную квартиру.