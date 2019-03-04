Матерщинник Шнуров спасается бегством после жесткого запрета

Лидер группы "Ленинград" пожаловался поклонникам на блокировку своего творчества в Instagram. Сергей Шнуров признался, что решил "переехать" из соцсети.

Артист записал видеообращение к поклонникам. Он сообщил, что отныне будет делиться своим творчеством в Telegram. "Буду переезжать потихоньку в телеграмм Шнуровик", – заявил Сергей Шнуров.

Певец рассказал, что в Instagram заблокировали его стихи. Шнуров известен любовью к крепкому словцу и зачастую нецензурно выражается в своих поэтических произведениях. Можно предположить, что это и стало причиной жесткого запрета соцсети.

Тем, кто хочет продолжить чтение его "поэзии", артист рекомендовал подписываться на его канал, отмечает НСН. Многие преданные поклонники Сергея Шнурова заявили, что теперь будут следить за его творчеством в Telegram.

Ранее стало известно, что лидер "Ленинграда" вошел в состав общественного совета при комитете Госдумы по культуре. Вместе с ним в совет были включены дрессировщик Эдгард Запашный, митрополит Тихон (Шевкунов), писатель Евгений Водолазкин.

Как писали "Дни.ру", пользователи Сети возмутились постом Сергея Шнурова, в котором он рассказал о своем отдыхе. Под фото певец разместил нецензурное стихотворение. Многим пользователям не понравилось, что Сергей Шнуров использовал в тексте грубое слово рядом с именем пророка Аллаха.