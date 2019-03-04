"Какие-то сволочи": дерзкое заявление Пригожина об отъезде из России

Появились данные о том, что продюсер Иосиф Пригожин с супругой, популярной певицей Валерией, переезжают в Израиль якобы из-за неблагополучной ситуации в России. Помощник артистки прокомментировал эту новость.

Иосиф Пригожин дал комментарий относительно слухов о переезде из России в Израиль. По словам продюсера, информация не соответствует действительности. "Слов у меня нет о тех, кто эти слухи распространяет. Какие-то сволочи распространяют слухи, а мы их должны опровергать или комментировать. Ничего подобного даже близко нет", – заявил продюсер.

Однако супруг популярной исполнительницы Валерии не стал скрывать свою связь с Израилем. Там живет его мать, к тому же он еврей и имеет право на израильский паспорт. "Россия не запрещает иметь двойное гражданство. Тем не менее, у меня даже таких идей нет", – заверил Пригожин.

Продюсер высказался и о так называемой неблагополучной России. "Если бы я так считал – я бы не становился доверенным лицом президента. Это алогизм какой-то. Если я доверенное лицо – значит, верю в перспективы и в будущее нашей страны. И всячески чем могу, тем и помогаю. А о слухах коротко скажу: чистая ложь и провокация", – цитирует Пригожина сайт "Комсомольская правда".

Отметим, что в последнее время продюсеру то и дело приходится оправдываться перед общественностью. Ранее он прокомментировал информацию о том, что якобы отказался увидеться с сыном Дмитрием.

"Он мне предложил встретиться втроем – я, он и его отчим. Я должен встречаться с его отчимом что ли? Зачем?!" – задал риторический вопрос Иосиф Пригожин. Продюсер пояснил, что предпочел бы побеседовать с сыном тет-а-тет. "Приехал денег попросить, у него был какой-то бизнес-план. И я не отказывал ему во встрече. Я сказал, что хочу встретиться с сыном, а не с предпринимателем", – вкратце обрисовал ситуацию продюсер.