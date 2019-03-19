Пригожин взбесил украинцев словами о Крыме
Иосиф Пригожин заявил, что признание крымского референдума было внутренней потребностью России. По его словам, наши соотечественники прекрасно понимали, чем могло закончиться для полуострова пребывание в составе Украины после госпереворота в Киеве.
Продюсер отметил: "...мы бы получили просто второй Донбасс, если не первый". "Мы поддержали референдум пять лет назад, мы в Крым ездили на протяжении 25-30 лет, мы знаем, что происходило", – цитирует Пригожина "ПолитНавигатор". Он добавил, что в Крыму есть российский флот и большая русскоязычная аудитория.
"Мы понимаем, чем может закончиться неадекватное управление пришедших революционеров на Украине", – заявил Иосиф Пригожин. Супруг певицы Валерии также отметил, что это "была внутренняя потребность, был испуг за наших людей, …за всю страну".
Такие высказывания вызвали гнев украинцев. В Сети они оставили едкие, негативные отзывы на эту тему. "Вот же падаль..." - один из самых цензурных из них. Кроме того, в украинских изданиях материалы о словах Иосифа Пригожина собрали массу дизлайков.
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