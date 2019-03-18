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Пугачева встретила весну тостами и плясками

Алла Пугачева. Фото: www.globallookpress.com
Певица собрала дружеские посиделки в одном из столичных ресторанов. Алла Пугачева вместе с супругом-юмористом Максимом Галкиным устроили банкет, на который собрались звезды российского шоу-бизнеса.
прочитано 313 раз

Алла Пугачева разрешила весну. Этой традиции уже более 50 лет. Отпраздновать приход теплого времени года пришли певица Жасмин, Игорь Николаев с женой Юлией Проскуряковой, дочь Пугачевой Кристина Орбакайте, артисты Сергей Шакуров и Ирина Мирошниченко, а также другие знаменитости. Звучали тосты, были песни и танца. Сама Алла Пугачева была в ударе, передает Пятый канал. Примадонна веселилась от души.

Автор: Валерия Нарская18 марта 2019, 09:39
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