Пугачева встретила весну тостами и плясками
Алла Пугачева разрешила весну. Этой традиции уже более 50 лет. Отпраздновать приход теплого времени года пришли певица Жасмин, Игорь Николаев с женой Юлией Проскуряковой, дочь Пугачевой Кристина Орбакайте, артисты Сергей Шакуров и Ирина Мирошниченко, а также другие знаменитости. Звучали тосты, были песни и танца. Сама Алла Пугачева была в ударе, передает Пятый канал. Примадонна веселилась от души.
Девочка может не вынести потрясения
Врачи не смогли спасти 38-летнюю певицу
Кончина певицы стала шоком для всех
Балерина выразила сочувствие по поводу кончины звезды