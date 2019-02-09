Предъявившая грудь известным актерам Глюк’oZa вызвала недоумение
На снимке звезда позирует вместе с комедийными актерами Гариком Харламовым и Тимуром Батрудиновым на светском мероприятии. Артисты держат руки на уровне груди певицы и показывают ножницы. Глюк’oZa попросила своих поклонников помочь ей придумать смешную подпись к посту. "Затрудняюсь подписать это фото. Может, вы поможете?", – написала она. К этому обращению исполнительница добавила хештеги #чикчик, #секаторгода.
Пользователи посчитали фотографию забавной и принялись соревноваться в остроумии. "Соски в тиски", "Это называется: кончики подравнять!", "Русалка и крабы", "Две вилки и одна розетка", "Меж двух огней", "Играли, видимо, в камень, ножницы, бумага", "Харламов мелькает везде, но только не у своей жены на страничке", "Угадайте, где их остальные руки?", "Чик, чик и чика" – предлагали такие варианты подписчики. Сама певица активно отвечала на самые остроумные комментарии поклонников.
Звезда пока не готова вновь встречаться с мужчинами
Пользователи поставили ее на место
Он сделал заявление во время недавнего интервью
Звезда сделала важное заявление