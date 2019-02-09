"Напускная шумиха от завистников": звезда "Дома-2" вступилась за проект

Бывший участник скандального реалити-шоу Михаил Карасев рассказал о своем опыте участия в проекте. По его мнению, "Дом-2" никогда не обладал "особой скандальностью".

В недавнем интервью журналист поинтересовался у Карасева, как он сегодня относится к популярному шоу. Мужчина отметил, что больше не смотрит "Дом-2", однако подписан на новости проекта в социальных сетях. Михаил старается не вспоминать о своем участии в телестройке и с неохотой делится своим опытом с любопытными.

"Никак не отношусь к проекту. Я вообще телевизор не смотрю, и "Дом-2", соответственно, тоже. Но я немного в курсе происходящего там, так как подписан в социальных сетях на некоторые фанатские паблики и некоторых участников. Сам не вспоминаю о шоу. Говорю о "ДОМе-2" только когда приходится отвечать на чьи-то вопросы", – передает его слова StarHit.

Бывший участник уточнил, что никогда не замечал "особой скандальности у проекта". По его мнению, все скандальные новости, звучащие в прессе, – "напускная шумиха от завистников". "Может, это мимо меня все проходит, но я действительно не слышал ни о какой скандальности. Люди либо любят и смотрят, либо просто не замечают, а с глупыми я стараюсь не общаться", – заявил Карасев.

Михаил совсем не жалеет об участии в проекте. Он также рад, что люди перестали узнавать его на улицах и беспокоить расспросами. Экс-участник добавил, что благодаря шоу он познакомился со многими интересными личностями. "Шоу мне многое дало. В частности, там я познакомился с хорошими ребятами. До сих пор общаюсь с Солнцем, Маем. Рома Третьяков даже как-то ко мне в Тулу в гости приезжал", – заключил мужчина.

Напомним, Карасев пришел на телестройку "Дом-2" в ноябре 2004 года. После неудачной попытки построить отношения с Анастасией Дашко, он выразил симпатию еще нескольким участницам. Мужчина покинул шоу в марте 2005 года. Сейчас Михаил работает в строительной фирме в Туле.

