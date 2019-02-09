"Я устала": Хлебникова вышла в свет после смерти мужа
Хлебникова решилась поделиться переживаниями в эфире программы "Выход в люди". Певица поведала, чем теперь занимается.
"Та боль еще очень ярка, я не готова широко об этом говорить. Антон заслуживает, чтобы я рассказала о нем больше", – рассказала Хлебникова со слезами на глазах. Артистка добавила, что супруг делал для нее все, что мог, и был чрезвычайно талантливым человеком.
Кроме того, знаменитость объяснила, почему она перестала появляться на телевидении. По ее словам, причина кроется в ряде перенесенных ею стоматологических операций. "У меня просто не было сил на то, чтобы я работала в кадре. Мне не нравилось то, как я выгляжу, поэтому я отказалась от интервью. Но сейчас я поняла, что пора выходить в люди. Это заняло порядка пяти лет, тяжелые операции", – заверила артистка.
Ранее сообщалось, что муж Марины Хлебниковой в своей предсмертной записке просил оплатить интернет. Гибель Антона Логинова, по мнению близких певицы, лишила ее опоры в жизни.
Роль Антона Логинова в жизни Марины невозможно охарактеризовать одним словом. Он был для Хлебниковой и саунд-продюсером, играл на бас-гитаре, охранял ее покой и обеспечивал домашний быт. Ему единственному позволялось критиковать творчество певицы, рассказал бывший продюсер звезды Алексей Савельев.
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