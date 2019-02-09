"Испортила внешность": преобразившуюся певицу Алсу перестали узнавать
Сравнение нового и архивного снимков привело к жарким спорам пользователей Сети. Часть поклонников считает, что Алсу прибегала к услугам пластических хирургов. "Раньше естественная была красота, а сейчас вся переделенная", "Испортила внешность, верни как было", – поделились мнением фанаты.
Некоторые подписчики певицы напомнили, что Алсу неоднократно опровергала слухи о проведенных вмешательствах. Более того, за два десятка лет поменялись и тенденции в макияже. Певица сама признавалась, что следуя моде, рисует себе губы "попухлее".
Ранее сообщалось, что в Москве прошли съемки нового сезона шоу "Голос. Дети". Среди конкурсантов была замечена наследница певицы Алсу.
Десятилетняя Микелла приняла участие в "слепых" прослушиваниях. Девочка прошла кастинг на общих основаниях в числе других претендентов.
Дочь Алсу показала свой вокальный талант, исполнив песню на английском языке. Композиция была написана специально для известного зарубежного мюзикла.
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