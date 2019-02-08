Лепс отказался кормить будущего зятя
Лепс уже более года занимается продюсированием девичьего коллектива Cosmos girls, в котором солирует его отпрыск. Группа уже представила клип на свою песню "Я худею".
Эден Голан, Ева Лепс и Саша Гинер в музыкальном ролике сыграли современных принцесс, живущих в роскошных интерьерах. Девушки влюблены в красавца-принца.
Григорий внимательно следил за всеми этапами сознания клипа. Он же выступил главным критиком. Пока Лепс очень доволен участницами Cosmos girls. "Они работают, занимаются и вокалом, и хореографией. Музыкой занимаются ребята из моего центра. И у меня нет никаких вопросов к ним", – заметил артист.
Лепс отметил, что пока его наследница занята только творчеством. Хотя, скорее всего, скоро Ева будет знакомить родителей с женихами.
"Стать зятем Лепса? Не задумывался пока над этим вопросом. Главное, чтобы потом этого зятя кормить не пришлось. И так на моей шее висит целая куча детей. Если еще зять будет, с которого не фиг взять..." – цитирует Григория StarHit.
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