"Искренне не понимаю": Пригожин осудил желание Лазарева выступать на "Евровидении"

Иосиф Пригожин не одобряет решение отправить на конкурс "Евровидение" Сергея Лазарева. По мнению продюсера, на музыкальное состязание должны поехать другие вокалисты.

Пригожин отметил, что Лазарев еще в 2016 году показал на что он способен. Тогда Сергей привез третье место.

"Мне все равно, кто поедет на "Евровидение", может ехать кто угодно. Сергей уже все всем доказал, он – артист. Искренне не понимаю, зачем нужно ехать еще раз, это нужно быть уверенным, что займешь первое место. Мое мнение, что нужно послать кого-нибудь другого, но, в принципе, никто не запрещает идти за титулом еще раз", – сообщил Пригожин РИА Новости.

О том, что от нашей страны в Тель-Авив поедет Сергей Лазарев официально объявили вчера, 8 февраля, однако слухи об этом ходили уже давно. В личном Instagram о своих намерениях сообщил и сам певец.

Напомним, что в 2016 году Лазарев выступал от нашей страны на "Евровидении". Тогда Сергея бессовестно засудили. У певца были потрясающий номер и отличная песня. Зрители моментально влюбились и поставили ему самые высокие оценки. А вот жюри нашего конкурсанта откровенно засудило. В итоге артист взял только бронзу.