Кричавший о любви ухажер Бузовой развлекается с другой
На днях экс-воздыхателя Бузовой заметили с новой зазнобой в столичном баре. Влюбленные не скрывали своих чувств от посторонних глаз – постоянно целовались. Пока официально об отношениях они не заявляли, однако фанаты уверены, что намерения у молодых людей серьезные.
Более того, судя по геолокациям в соцсетях, Гринев и Горожанова часто развлекаются вместе. Накануне, например, они заселились в номер известного московского отеля, где шла подготовка к фотосессии. Скорее всего, парочку объединяет и общее дело.
Добавим, что еще совсем недавно Александр буквально кричал о своей любви к поющей телеведущей. Гринев принял участие в проекте "Замуж за Бузову", где пытался завоевать сердце Ольги.
К сожалению для Гринева, его старания оказались напрасны. Бузова выбрала Дениса Лебедева. Избранник знаменитости оказался обманщиком. Ольга разочаровалась в возлюбленном и разорвала отношения. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.
Меж тем, Лебедев долго от одиночества не страдал. Он вернулся к бывшей девушке Алле Лагутиной. Несмотря на разлад, мужчина приехал на презентацию книги экс-возлюбленной. Они сумели восстановить отношения.
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