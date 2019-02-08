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Шоу-бизнес

Оскандалившаяся Собчак об оральных ласках: "Удобно лежать на спине"

Ксения Собчак. Фото: www.globallookpress.com
В Сети н утихает скандал вокруг проекта бренда спортивной одежды и инвентаря Reebok #нивкакиерамки. К обсуждению смелой, но довольно спорной идеи, подключилась телеведущая Ксения Собчак. Рассуждающая теледива, неожиданно для всех, раскрыла интимные подробности личной жизни.
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Популярный у молодежи рэпер Оксимирон, который является российским лицом Reebok Classic, выразил свое мнение по поводу нашумевшей рекламной кампании, предлагающей женщинам "пересесть на мужское лицо". "Как главное лицо Рибок могу сказать, что им нужно было сесть и подумать", – написал артист в своем аккаунте-Twitter.

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Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая

На публикацию Оксимирона тут же отреагировала телеведущая Ксения Собчак. "Батя закрыл тему", – написала она в личном Telegram-канале "Кровавая барыня", заботливо приложив скриншот публикации рэпера. "Люблю окси и без чю, но с чю люблю еще больше. Приду на концерт многозначительно-в лосинах рибок))) (здесь орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – вставила свои пять копеек теледива.

После Собчак решила рассказать подписчикам о своих предпочтениях в сексе. Ксения заявила, что во время оральных ласк партнера,  любит лежать на спине . "Я вот тут подумала... а если мне в принципе не хочется сесть кому то на лицо, а хочется удобно лежать на спине когда мне вот это все делают, значит со мной что -то не так, да?))))", – внезапно для всех рассказала о своих сомнениях знаменитость. Отметим, что теледива освещает не все аспекты личной жизни, например, об интрижке с режиссером Константином Богомоловым, которую ей приписывает народная молва, говорить оскандалившаяся теледива наотрез отказывается.   

Напомним, накануне российское представительство Reebok запустило проект #нивкакиерамки. Его целью стало избавление от мифов о разделении занятий на традиционно женские и мужские. Компания призвала представительниц прекрасного пола "пересесть с иглы мужского одобрения на мужское лицо". Однако идея многим показалась странной и пошлой. В интернете проект жестко раскритиковали.

Автор: Руслана Алексеева8 февраля 2019, 14:43
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