Пострадавший Лазарев готовится к реваншу на "Евровидении"
Об этом официально объявил телеканал "Россия". Примечательно, что слухи об этом распространяются в Сети уже около месяца, а то и более.
Отметим, что в 2016 году Лазарев уже выступал от нашей страны на "Евровидении". В итоге Сергея бессовестно засудили. У певца был потрясающий номер и отличная песня. Зрители моментально влюбились и поставили ему самые высокие оценки.
А вот "компетентное" жюри оценило выступление артиста от России единицами и нулями, из-за чего Лазареву досталось только третье место. Всем стало понятно, что на вокальный конкурс проникла политика, Сергей пострадал незаслуженно.
После выяснилось, что среди судивших "Евровидение 2016" не было профессионалов. Вокал и постановку артистов оценивали блогеры, швеи и офисные клерки. Ситуация не осталась незамеченной, разразился большой скандал, который, впрочем, ни к чему не привел.
Теперь Лазарев вновь представит нашу страну на музыкальном "ринге". Возможно, прошлый печальный опыт поможет артисту правильно сориентироваться в закулисье "Евровидения". Как и в прошлый раз поддерживать Сергея будет поп-король Филипп Киркоров, который подтянул за собой своих греческих сонграйтеров. Об этом сообщает сайт "Комсомольская правда".
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