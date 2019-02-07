Игорь Петренко оставил только родившую жену
Две недели назад 41-летний Игорь Петренко стал отцом. У артиста родился пятый ребенок. Счастливый папаша публиковал фотографии из роддома в своих соцсетях.
Новорожденной дочери артиста нет еще и месяца, однако Петренко решил оставить жену и дочку и посетил премьеру остросюжетного триллера "Пилигрим" Александра Баршака. в фильме он сыграл одну из главных ролей.
Компанию ему составили сыновья 12-летний Матвей и 10-летний Корней. Мальчишек артисту подарила артистка Екатерина Климова.
Напомним, для Петренко брак с Бродской третий. Первой женой артиста была Ирина Леонова. Они познакомились еще в студенческую пору, а поженились в 2000 году. Через четыре года они развелись. С Екатериной Климовой Игорь познакомился в 2003 году. Свадьбу звезды сыграли только после появления на свет сыновей. Спустя шесть лет и этот брак артиста развалился. Следующей женой Петренко стала Екатерина Бродская, у пары три дочери.
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