Панин взорвался после известия о побеге из России
В своем микроблоге актер опубликовал фотографию американской визы. Снимок он сопроводил фразой на английском языке: "One way ticket" ("Билет в один конец"). В комментарии Алексей Панин привел строчки из стихотворения Михаила Лермонтова "Прощай, немытая Россия".
Многие пользователи предположили, что звезда всерьез решила покинуть страну навсегда. Наиболее внимательные заметили, что виза артиста содержит пометку о том, что ее обладатель может находиться на территории Соединенных Штатов непродолжительное время.
Корреспондент телеканала позвонил актеру, чтобы узнать, почему он решил уехать из России. Вопросы репортера рассердили мужчину. "Я не общаюсь с российскими журналистами. Это не уважать себя. Извините, ради бога. Комментировать я Вам ничего не буду. Общаться с российскими журналистами – это себя не уважать! До свидания", – передает слова звезды канал "ТВ Центр". В интервью другому журналисту Алексей Панин ограничился более коротким комментарием. "Пожалуйста, отстаньте от меня!" – цитирует артиста НСН.
Злоумышленник находится в Великобритании
В Сети появились снимки беременной Саши Савельевой
Видимо, поп-король не ожидал встретиться с Примадонной
Певица готовится к концертам