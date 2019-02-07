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Шоу-бизнес

Объявившаяся Понаровская откровенно рассказала о немощи и трясущихся конечностях

Ирина Понаровская. Кадр youtube.com
Ирина Понаровская, пропавшая из поля зрения поклонников и прессы на долгие годы, вернулась с новой песней "Пусть говорят". 65-летняя дива дала откровенное интервью, в котором рассказала о возрасте и предательстве.
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В начале марта Ирине Понаровской исполнится 66 лет, однако, по ее словам, она никогда не испытывала кризиса возраста, потому что "некогда было". Да и сейчас она принимает все изменения. "Прекрасно понимаю, что никто не остается вечно молодым и активным. Нужно вовремя, тихо (по-английски или нет) уходить из поля зрения, чтобы о тебе помнили только хорошее. Не то, как ты доставал своей внешностью или трясущимися конечностями. Не следует лезть туда, где крупным планом видны мелкие недостатки. Но они еще ладно. А вот где посмотрят на твою немощь – здесь да. Те, кого огорчит твой уход, и так знают, как ты живешь и стареешь", -  убеждена артистка.

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Певица тщательно следит за собой, она даже в магазин выходит во всеоружии, потому что относится с уважением к своему зрителю. Впрочем, вряд ли кто сможет ее узнать, вне сцены дива редко пользуется косметикой. А еще Ирина Понаровская не скрывает, что умеет мастерски прятать свои недостатки. Как итог – артистка выглядит стильно и модно.

Певица считает себя сильной женщиной, однако не гордится этим. По ее признанию, профессия заставила стать такой. "Если бы была слабенькой, то публика за мной бы не последовала. Иногда необходима жесткость. Пыталась делать это в меру своего воспитания, образования, достоинства, а не высокомерия", – подчеркнула Ирина Понаровская.

Что касается личной жизни, то певица убеждена: женская дружба существует, а предательство можно простить. "Предательство? Опасаюсь какие-то вещи называть этим словом. Например, предают Родину, вот масштабное, вселенское слово. Поставить его рядом с мужчиной? Не стала бы, они просто ведут себя так, как хотят. Считаю, измена – не предательство. Если речь о дружбе, надо забыть. Поговорить, указать на ошибки, они у всех случаются. И у меня тоже. Я прощала и меня прощали! Это великая вещь и благо", – цитирует Ирину Понаровскую Starhit.

7 февраля 2019, 13:29

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