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Шоу-бизнес

Собчак и Виторган засветились на одной вечеринке

Ксения Собчак и Максим Виторган. Фото: www.globallookpress.com
В Сети появилось короткое видео, сделанное на вечеринке по случаю дня рождения мужа ювелира Яны Расковаловой Вадима. На празднике оказались Ксения Собчак и Максим Виторган, однако предполагается, что пара появилась не вместе.
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Телеграм-канал "Только никому..." высказал мнение, что друзья сделали так, что Ксения Собчак и Максим Виторган появились на дне рождения Вадима Расковалова вместе, сами не желая того. Дескать, близкое окружение пытается примирить пару. Вот только, судя по видео, ни ведущая, ни актер этого не хотят. Ксюша делает вид сильной независимой женщины, беззаботно улыбаясь и выпивая, а Максим, сидящий за столом, упорно делал вид, что жены рядом нет.

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 Ксения Анатольевна Собчак

Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая

О том, что на самом деле происходит между супругами, известно только им. Хотя Ксения Собчак и попыталась прояснить ситуацию для заинтересованной общественности, когда дала откровенное интервью Дмитрию Борисову в передаче "Эксклюзив", которую на днях транслировал Первый канал. Однако гламурная ведущая говорила крайне завуалированно.

Ксения Собчак заявила, что переживает тяжелый период, а также отметила, что в любом случае Максим Виторган останется для нее родным и близким человеком, потому что он отец ее сына Платона. Она убеждена, что никакая роковая разлучница или разлучник не могут сломать что-то в отношениях. Но так бывает, что любовь проходит, и это нормально.

"Человек, которого ты встречаешь потом – он просто средство, транспорт вывезти тебя из ситуации. Тебе не хватает сил себя выдернуть – и ты находишь такой способ", – пояснила Ксения Собчак. Напомним, в декабре прошлого года в Сети начали появляться слухи о разладе в семье Максима Виторгана и Ксении Собчак. Якобы ведущая увлеклась режиссером Константином Богомоловым. Позднее в СМИ всплыло видео, на котором будто бы Максим Виторган нападает на Константина Богомолова и бьет его в лицо.

Автор: Наталья Аряева7 февраля 2019, 12:11
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