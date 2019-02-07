Богохульник Шнуров взбесил народ грязной матерщиной

Российский музыкант продолжает публиковать в своем микроблоге в Instagram злободневные стихотворения. Обычно поклонники хвалят талант и юмор Сергея Шнурова, однако последний пост вызывал негодование у многих пользователей.

Солист группировки "Ленинград" отправился вместе с супругой Ольгой Абрамовой в Марокко. Новая фотография с отдыха появилась несколько часов назад на странице музыканта в Instagram. На снимке Сергей Шнуров позирует в черном плаще, белой рубашке, штанах и кроссовках на фоне пустыни. Под постом он разместил нецензурное стихотворение, рассказав о долгожданном отдыхе:

"*** забить на все, и махом

Разменяв последний кэш,

На денек стать падишахом -

Касабланка, Марракеш...

Классово несправедливо,

В наслаждении пребывая,

Возлежать в тени оливы,

Отключенным от вайфая.

Пусть меня не ищут люди

По работе, при делах.

Я в пустыне на верблюде,

И велик Аллах".

Многим пользователям не понравилось, что Сергей Шнуров использовал в тексте грубое слово рядом с именем пророка. Они напали на звезду с критикой. "Почему ты в своих нецензурных стихах упоминаешь Аллаха? Поосторожнее с религией ислам", "Раз Аллаха вспомнил – рифму поприличнее подбирай!", "Поминать Аллаха и использовать при этом мат… Сергей, чувства верующих нельзя оскорблять", "Нельзя использовать имя Аллаха там, где есть мат!" – цитирует возмущенных комментаторов Ura.ru.