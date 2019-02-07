Богохульник Шнуров взбесил народ грязной матерщиной
Солист группировки "Ленинград" отправился вместе с супругой Ольгой Абрамовой в Марокко. Новая фотография с отдыха появилась несколько часов назад на странице музыканта в Instagram. На снимке Сергей Шнуров позирует в черном плаще, белой рубашке, штанах и кроссовках на фоне пустыни. Под постом он разместил нецензурное стихотворение, рассказав о долгожданном отдыхе:
"*** забить на все, и
махом
Разменяв последний кэш,
На денек стать падишахом -
Касабланка, Марракеш...
Классово
несправедливо,
В наслаждении пребывая,
Возлежать в тени оливы,
Отключенным от вайфая.
Пусть меня не ищут люди
По работе, при делах.
Я в пустыне на верблюде,
И велик Аллах".
Многим пользователям не понравилось, что Сергей Шнуров использовал в тексте грубое слово рядом с именем пророка. Они напали на звезду с критикой. "Почему ты в своих нецензурных стихах упоминаешь Аллаха? Поосторожнее с религией ислам", "Раз Аллаха вспомнил – рифму поприличнее подбирай!", "Поминать Аллаха и использовать при этом мат… Сергей, чувства верующих нельзя оскорблять", "Нельзя использовать имя Аллаха там, где есть мат!" – цитирует возмущенных комментаторов Ura.ru.
Люди рвут на себе волосы
Злоумышленник находится в Великобритании
Он испытывал страх перед выходом на сцену
О случившемся он рассказал поклонникам в Instagram