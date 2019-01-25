Молодая прелестница отправила нападающего Шнурова в нокаут

Лидера группы "Ленинград" получил по лицу, пока, правда, только на словах. Сергей Шнуров должен ответить за свои оскорбительные слова в адрес балерины Анастасии Волочковой.

К сожалению для Шнурова, у поруганной Волочковой много смелых подруг, готовых отстаивать честь прославленной танцовщицы. К примеру, казахстанская чемпионка мира по боксу Фирузу Шарипов хочет встретиться с певцом на ринге.

По мнению члена экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадима Манукяна, – это похвальное желание. "Я не знаком с Фирузой Шариповой, но уже определенно ее люблю. До сей поры Шнурову не встретился ни один достойный оппонент, который бы столь культурно отправил его в словесный нокаут за его неуемное рифмоплетство. И тут, прекрасная девушка спортсменка закрыла своей грудью хрупкую Настю. Очень символично", – заметил общественник.

Манукян считает, что Шнурову надо извиниться перед балериной. Также общественник советует артисту впредь внимательнее подбирать персон для своих эпиграмм.

"А ведь действительно, Волочкова очень добрый человек, проста в общении и совершенно незлобная. Она всего лишь хочет быть любимой и счастливой. А уж если ей нравится показывать свое тело или делать шпагаты, то это точно никому не мешает. Попытка стихотворно напасть на Волочкову это пока самая большая ошибка Шнурова, что и доказывает Фируза, вызвав его на спарринг", – резюмировал Вадим Манукян.

Напомним, 22 января Сергей Шнуров выложил посвященное Анастасии Волочковой стихотворение, в котором высмеял попытки артистки привлечь к себе внимание при помощи развратных фотографий. Он предложил "раздвигать ляжки" всем, кто обделен талантом. Свое произведение Шнуров проиллюстрировал фотографией, на которой показывает некое подобие шпагата.