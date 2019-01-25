Молодая прелестница отправила нападающего Шнурова в нокаут
К сожалению для Шнурова, у поруганной Волочковой много смелых подруг, готовых отстаивать честь прославленной танцовщицы. К примеру, казахстанская чемпионка мира по боксу Фирузу Шарипов хочет встретиться с певцом на ринге.
По мнению члена экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадима Манукяна, – это похвальное желание. "Я не знаком с Фирузой Шариповой, но уже определенно ее люблю. До сей поры Шнурову не встретился ни один достойный оппонент, который бы столь культурно отправил его в словесный нокаут за его неуемное рифмоплетство. И тут, прекрасная девушка спортсменка закрыла своей грудью хрупкую Настю. Очень символично", – заметил общественник.
Манукян считает, что Шнурову надо извиниться перед балериной. Также общественник советует артисту впредь внимательнее подбирать персон для своих эпиграмм.
"А ведь действительно, Волочкова очень добрый человек, проста в общении и совершенно незлобная. Она всего лишь хочет быть любимой и счастливой. А уж если ей нравится показывать свое тело или делать шпагаты, то это точно никому не мешает. Попытка стихотворно напасть на Волочкову это пока самая большая ошибка Шнурова, что и доказывает Фируза, вызвав его на спарринг", – резюмировал Вадим Манукян.
Напомним, 22 января Сергей Шнуров выложил посвященное Анастасии Волочковой стихотворение, в котором высмеял попытки артистки привлечь к себе внимание при помощи развратных фотографий. Он предложил "раздвигать ляжки" всем, кто обделен талантом. Свое произведение Шнуров проиллюстрировал фотографией, на которой показывает некое подобие шпагата.
Поклонники посчитали снимок балерины перебором
Певицу осудили за чрезмерную сексуальность
Появились призывы бойкотировать знаменитость
Реакция очень нервная