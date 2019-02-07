"Искра между ними": сбежавшие за границу Богомолов и Собчак не скрывали чувств

Ксения Собчак и Константин Богомолов проводят время вместе. Телеведущую и режиссера заметили в центре Парижа.

Влюбленные сбежали в город на берегах Сены на несколько дней. По словам очевидцев, Ксения и Константин посетили перфоманс DAU. Влюбленные не скрывали своих чувств даже на публике.

"Искра между ними, глаза горят у обоих, никого не замечают. Кстати, с носом у Константина все было уже в порядке. Видимо, Виторган не так уж и приложился. Сфотографировала бы голубков, но на входе всех просили сдать мобильники", – цитирует посетительницу проекта Passion.ru. Примечательно, что инсайдер пожелал остаться анонимным.

Отметим, что в Сети не утихают разговоры о любовном треугольнике Ксении, ее мужа Максима Виторгана и Константина Богомолова. Кто-то отмечает, что скандал в семье телеведущей всего лишь пиар-ход, а драка, в результате которой Виторган сломал нос Богомолову, срежиссированная постановка. Другие же считают, что непостоянной Собчак стало скучно в браке, поэтому она завела отношения на стороне.

Сама Ксения в интервью Первому каналу призналась, что переживает тяжелый период, однако о Константине Богомолове предпочла ничего не говорить, заявив, что есть личные моменты, которые она предпочитает ни с кем не обсуждать. После этого в Сети появились данные о том, что Собчак и Виторган якобы находятся в бракоразводном процессе.