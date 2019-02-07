Блюменкранца из шоу "Дом-2" забросали проклятиями

Судя по всему, отношения Валерия Блюменкранца и Ирины Пинчук подошли к концу. Звезда шоу "Дом-2" задумалась о расставании.

После того как пара вернулась с Сейшельских островов, где у них и завязались отношения, Валерий стал вести себя странно. Звезда шоу "Дом-2" постоянно где-то пропадает.

Блюменкранц ушел в загул. Валера постоянно исчезает с телестройки и не выходит на связь со своей девушкой. Несколько недель участник реалити-шоу игнорировал возлюбленную.

"Единственный выход – это расставаться. Я вообще хотела ночью уехать в свой родной город. Я даже договорилась с человеком, с которым поехать. Но как-то себя переубедила, что стоит на поляну приехать. Мне так больно", – призналась Пинчук в беседе с ведущей шоу Ольгой Орловой.

Примечательно, что поклонники телестройки уговаривают Ирину поскорее избавиться от Валерия. Под анонсом, который опубликовал Instagram – аккаунт dom2_reality зрители "Дома-2" клянут Валеру на чем свет стоит.

"Ирина он всегда был такой и еще нищий!зачем он тебе при твоем воспитании и внешности? нужно достойного найти (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Валера не поменяется.И он тунеядец.Работать не хочет", "Да чтож она всех козлов на проекте то собрала?", "Ошибка каждой бабы, думать, что с именно с ней он будет другим, это полная чушь. Если бывшей или жене изменил с тобой, то и тебе изменит, если любит гулять и с тобой будет тоже самое", – рассуждают теперь поклонники шоу "Дом-2".